Marcus Rashford fue el reemplazo perfecto para Lamine Yamal para que el Barcelona sometiera el jueves 2-1 a Newcastle en la Champions League el jueves.

Kevin De Bruyne acabó como un espectador en la banca que observó a su Napoli sucumbir 2-0 ante el Manchester City, su antiguo club.

Con Yamal ausente por lesión, Rashford -cedido a préstamo por el Manchester United- tuvo la oportunidad de lucirse en su natal Inglaterra y respondió con creces al firmar un doblete en el St. James’ Park. El segundo tanto fue notable, un potente disparo cruzado desde 25 metros que clavó en el ángulo superior.

De Bruyne también regresó a suelo inglés, al club donde pasó 10 años antes de una emotiva despedida en mayo. Pero su regreso al Etihad duró apenas 26 minutos antes de ser sustituido por culpa de la expulsión de su compañero Giovanni Di Lorenzo.

Con superioridad numérica, el City solventó una cómoda victoria gracias a los goles de Erling Haaland y Jeremy Doku.

El cabezazo de Haaland lo dejó con 50 goles en 49 apariciones en la Liga de Campeones. El delantero noruego alcanzó ese hito más rápido que cualquier otro jugador en la historia de la competición.

La remontada de la noche fue protagonizada por Eintracht Frankfurt, que se recuperó tras conceder un gol en el octavo minuto y acabó aplastando 5-1 al Galatasaray turco.

Largo viaje

Kairat, el club debutante de Kazajistán, realizó lo que se cree que fue el viaje más largo jamás realizado para un partido de la Champions -a través de tres zonas horarias y más de 7.000 kilómetros (4.350 millas)- y perdió 4-1 ante el Sporting Lisboa.

Mónaco arrasado

Club Brujas fue ampliamente superior al superar 4-1 a Mónaco, un día después de que el vuelo del club del principado Bélgica fuera abortado porque el aire acondicionado del avión falló y los jugadores se quitaron la ropa debido a las condiciones excesivamente calurosas.

Mónaco, que terminó volando el jueves por la mañana en su lugar, fue liquidado por una ráfaga de tres goles en un lapso de 10 minutos al final de la primera mitad.

Nicolò Tresoldi abrió la cuenta tras recibir un pase de Hans Vanaken a los 32 minutos. Raphael Onyedika aumentó a los 39 luego de un córner y Vanaken firmó el tercero a los 42 con una definición de volea.

Mamadou Diakhon anotó el cuarto gol a los 75. Brujas alcanzó los octavos de final la temporada pasada, sucumiendo ante Aston Villa en esa instancia.

El ex Barcelona Ansu Fati descontó para Mónaco en el tiempo de compensación.

Leverkusen rescata empate

En el otro partido temprano, Kasper Hjulmand regresó a Dinamarca para su primer partido de la Liga de Campeones a cargo de Bayer Leverkusen -y el primero en más de una década- y vio a su nuevo equipo rescatar un empate 2-2 contra el FC Copenhague, ayudado con un autogol.

Cuando el partido agonizaba, Pantelis Hatzidiako desvió a su propia red un centro del suplente argentino Claudio Echeverri y decretó la repartición de puntos. El primer gol del Leverkusen fue mediante un impresionante tiro libre de Álex Grimaldo a los 82.

Jordan Larsson, el hijo de Henrik Larsson, exdelantero del Barcelona y Suecia, anotó con un remate de zurda desde cerca para adelantar a Copenhague al frente. Robert, un brasileño de 20 años cedido por Cruzeiro, hizo el segundo a los 87.