Erling Haaland sigue a ritmo de más de un gol por partido.

El Manchester City sumó otros tres puntos y extendió su racha a cinco victorias seguidas.

Eso aún no es suficiente para evitar que el Arsenal sea el líder de la Liga Premier el día de Navidad.

Una victoria por 1-0 ante el Everton, asegurada por un penal de Viktor Gyokeres en la primera mitad, significa que el Arsenal —en busca de su primer título de la máxima categoría inglesa desde 2004— pasará el 25 de diciembre en primer lugar por quinta vez desde que se formó la Liga Premier en 1992.

En ninguna de las cuatro ocasiones anteriores el Arsenal logró ganar el título.

Top of the league at Christmas 🔴⚪️@Arsenal 🔝 pic.twitter.com/SAvrr5Ooou — Premier League (@premierleague) December 20, 2025

La historia no es lo único contra lo que luchan los Gunners.

El City es el rival más cercano y está solo dos puntos en segundo lugar tras barrer 3-0 al West Ham.

Haaland anotó en cada mitad para llegar a 19 goles en 17 partidos esta campaña —superando así a Cristiano Ronaldo en la lista de máximos goleadores de la Liga Premier— y también asistió en el gol de Tijjani Reijnders.

El entrenador del City, Pep Guardiola, aún no está completamente satisfecho y reveló su mensaje en el vestuario al equipo.

“Les dije a los jugadores, ‘Feliz Navidad a todos, pero no será suficiente si no mejoramos’”, dijo Guardiola.

Liverpool superó 2-1 al Tottenham, que terminó con nueve hombres, pero perdió a su fichaje récord Alexander Isak por una lesión en el tobillo izquierdo sufrida al anotar el primer gol.

Chelsea remontó de dos goles abajo para empatar 2-2 en Newcastle.

Haaland supera a Cristiano

Haaland tiene 38 goles en 28 partidos para club y país en lo que se perfila como la temporada más prolífica de su carrera. Si las lesiones lo permiten, la temporada terminará con su participación en su primer Mundial con Noruega.

Haaland anotó en el segundo intento tras un centro de Phil Foden para darle al City una ventaja en el quinto minuto y aprovechó un error defensivo del West Ham para poner el 3-0 al 69.

Erling Haaland, del Manchester City, festeja tras marcar un gol ante West Ham United. ( Dave Thompson )

Además, Haaland deslizó un pase corto a Reijnders, quien controló y disparó al techo de la red al 38.

Con su doblete llegó a 104 anotaciones en la Liga Premier, una más que Ronaldo —quien tuvo dos etapas en el Manchester United— y con 122 partidos menos.

Liverpool sufre baja de Isak

Isak simplemente no puede tener un respiro con el Liverpool.

El delantero sueco ha tenido dificultades en sus primeros meses como el fichaje récord del fútbol británico, habiéndose unido al Liverpool después de entrenar mayormente solo en la pretemporada. Luego, recientemente estuvo fuera por una lesión en la ingle.

Entró como suplente contra el Tottenham y anotó a los 11 minutos, pero al convertir su remate, su tobillo izquierdo fue lastimado por un desafío de Micky van de Ven del Tottenham y fue ayudado a salir del campo.

Tottenham ya estaba con 10 hombres en ese momento después de la tarjeta roja de Xavi Simons por una falta con los tacos sobre Virgil van Dijk, y Hugo Ekitike duplicó la ventaja del Liverpool con un cabezazo.

Richarlison redujo la desventaja para los Spurs al 83 y hubo tiempo para que Cristian Romero se convirtiera en el segundo jugador local en ser expulsado tras patear a Ibrahima Konate.

Liverpool subió al quinto lugar.

La semana de Woltemade

Qué diferencia hizo una semana para Nick Woltemade.

El fin de semana pasado, anotó un autogol que condenó al Newcastle a una derrota en el derbi contra su feroz rival Sunderland. Seis días después, anotó dos veces en los primeros 20 minutos para que su equipo ampliara rápidamente su ventaja sobre el Chelsea.

Pero el Chelsea se recuperó para empatar 2-2 con el gol de João Pedro gracias a una rara asistencia del portero.

Reece James inició la remontada de Chelsea al curvar un tiro libre que entró tras golpear el poste después del descanso.

Chelsea se mantiene en el cuarto lugar con una sola victoria en sus últimos cinco partidos en la liga. Newcastle, uno de los representantes de Inglaterra en la Liga de Campeones esta temporada, está languideciendo en la mitad de la tabla después de una victoria en sus últimos cuatro partidos, y esa fue contra el penúltimo Burnley.

Aún sin ganar

El colero Wolverhampton sigue sin ganar y con solo dos puntos después de perder en casa 2-0 ante el Brentford.

La última derrota significó que los Wolves igualaron el récord del Sheffield United de la temporada 2020-21 de 17 partidos sin ganar desde el inicio de una temporada de la Liga Premier y ha perdido un récord del club de 10 partidos de liga consecutivos.

Keane Lewis-Potter anotó ambos goles del Brentford en la segunda mitad.

El valor de Semenyo

El extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, es supuestamente un objetivo de algunos de los equipos más grandes de la Premier League, incluidos el Man City y el Manchester United.

El sábado subrayó su valor al anotar el gol de su equipo en un empate 1-1 con el Burnley que puso fin a su racha de siete derrotas en su difícil regreso a la máxima categoría. Armando Broja consiguió el empate del Burnley al 90.

Sunderland y Leeds lo están haciendo mucho mejor desde su ascenso. Un empate 0-0 en Brighton colocó al Sunderland en el sexto lugar, mientras que el Leeds venció al Crystal Palace 4-1 para alejarse seis puntos de la zona de descenso.