Valencia. España. En su primera aventura dentro de la Liga de Campeones, el Atalanta se instaló en los cuartos de final, gracias a una noche en que Josip Ilicic impuso un récord.

Ilicic anotó cuatro goles y Atalanta venció el martes 4-3 al Valencia en un partido que se disputó en un estadio vacío debido al brote del coronavirus.

Atalanta llegó al compromiso con una cómoda ventaja de 4-1 tras el duelo de ida en Italia. Ilicic remeció las redes dos veces en cada tiempo en un desierto estadio Mestalla, y el conjunto de Bérgamo certificó un 8-4 en el marcador global.

“Atalanta no es ya una sorpresa”, recalcó Ilicic. “Estamos haciendo cosas grandes, y queremos seguir así. Queremos demostrar que merecemos estar acá y buscamos mejorar día con día”.

El volante esloveno de 32 años, que también anotó en el primer partido, acumula 17 goles en sus últimos 13 cotejos. Se convirtió en el primer futbolista que marca cuatro tantos como visitante en un partido de eliminación directa de la “Champions”.

“Estoy mejorando con la edad”, afirmó Ilicic. “Me divierto y quiero seguir mejorando”.

No pasó mucho tiempo antes de que el club italiano aumentara su ventaja en el global. Ilicic convirtió un penal apenas a los tres minutos, tras recibir una falta del zaguero Mouctar Diakhaby.

El atacante Kevin Gameiro igualó por los locales mediante un tiro dentro del área a los 21. Sin embargo, Ilicic sepultó virtualmente las esperanzas de una remontada del equipo Che, al convertir otro penal a los 43, esta vez tras una mano de Diakhaby.

Los dos goles de visita conseguidos por el Atalanta obligaban a que los anfitriones marcaran cinco veces más para avanzar.

Gameiro consiguió también el segundo gol del Valencia, con un cabezazo a los 51, y Fernán Torres hizo la tercera anotación naranjera, en un contragolpe a los 67.

Pero Ilicic garantizó que Atalanta se impusiera también en la vuelta, con dianas a los 71 y 82 minutos.

Cientos de seguidores del Valencia acudieron a las inmediaciones de Mestalla para dar la bienvenida a su equipo antes del partido. Sus cánticos podían escucharse desde el interior del inmueble durante el encuentro.

España anunció el martes que todos los eventos deportivos que congreguen a un número significativo de espectadores deberán disputarse a puerta cerrada durante los próximos 15 días, en busca de contener la propagación del coronavirus, tras un considerable incremento en el número de casos dentro del país.

La decisión de realizar el encuentro del Valencia sin aficionados en el graderío se había tomado con antelación, en vista del alto número de casos del padecimiento en Italia.

Se desconoce si el Atalanta podrá disputar su duelo de cuartos de final en su estadio, en medio de las severas medidas de cuarentena impuestas en toda Italia por el virus. Aunque el conjunto juega sus encuentros de la Serie A en Bérgamo, ha tenido como su sede para la Liga de Campeones el estadio de San Siro en Milán.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca sólo síntomas leves, como fiebre y tos. Para otros individuos, en su mayoría ancianos o personas con otros problemas de salud, el virus puede desencadenar condiciones más severas, incluyendo neumonía.

La gran mayoría de la gente se recupera tras contraer el nuevo virus. De acuerdo con la OMS, las personas con una forma moderada de la enfermedad se reponen en un par de semanas, mientras que aquéllas con síntomas más severos pueden demorar hasta seis semanas.

Goleada del RB Leipzig al Tottenham

En otro juego el martes, en Alemania, tras atestiguar la docilidad con que Tottenham quedó eliminado ante Leipzig en la Liga de Campeones, José Mourinho deploró las lesiones que han diezmado su plantel. De hecho, el estratega portugués consideró que el club inglés no es “siquiera un equipo”.

Ciertamente, los Spurs no se asemejaron en absoluto al conjunto que llegó a la final del torneo en la temporada anterior bajo las órdenes del argentino Mauricio Pochettino. En cambio, el Leipzig dio otro paso en su sueño de figurar entre los grandes pese a su incipiente historia.

Al compás de dos goles de Marcel Sabitzer, Leipzig despachó 3-0 a Tottenham, con lo que el técnico y club más joven de la Liga de Campeones accedieron a los cuartos de final.

Los goles de Sabitzer en la primera parte encaminaron al equipo alemán a una victoria 4-0 en el marcador global. Agudizaron además la mala racha del Tottenham de Mourinho, que lleva casi un mes sin ganar.

“De verdad estamos en problemas. No somos siquiera un equipo. Somos un grupo de jugadores que están disponibles para jugar, y tratamos de construir un equipo”, reconoció Mourinho en declaraciones a la televisión. “No tenemos jugadores de ataque. No hacemos daño a los rivales. Es así de simple, de modo que los oponentes se sienten muy cómodos de atacarnos, porque saben que no podemos hacerles daño”.

Tottenham revirtió un 3-0 ante el Ajax para alcanzar la final del año pasado, pero no dio atisbo alguno de ser capaz de remontar en Leipzig.

En vez del triplete que Lucas Moura consiguió durante aquel duelo memorable frente al Ajax, el Tottenham estuvo a merced del Leipzig en la segunda mitad, y eventualmente recibió otro gol.

Tottenham lleva seis partidos seguidos en todas las competiciones sin conocer un triunfo.

Lo único que le queda al equipo de Mourinho esta temporada es la Liga Premier, donde marcha octavo, siete puntos detrás de la zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Apenas 11 años después de ser fundado por Red Bull, el gigante de las bebidas energizantes, Leipzig se codea entre los ocho mejores de Europa. Con 32 años, Julian Nagelsmann es el entrenador más joven que alcanza esa etapa.

Con Harry Kane y Son Heung-min lesionados, Tottenham fue un equipo sin vigor y carente de ideas.

“Todos los futbolistas que estaban en la banca de Leipzig jugarían en mi equipo”, sentenció Mourinho.

Leipzig demoró apenas 10 minutos en aumentar al doble la ventaja conseguida en la ida. Tras un disparo tapado a Timo Werner, el propio atacante recuperó el balón y lo cedió hacia atrás, para que Sabitzer definiera con un potente disparo desde las inmediaciones del área.

En el segundo tanto, el lateral derecho del Tottenham, Serge Aurier, calculó mal su intento por alejar con la cabeza un largo servicio. El español Angelino tuvo así tiempo de sobra para centrar hacia Sabitzer, quien anotó con un cabezazo pegado al primer palo.

“Nos divertimos mucho. Es una noche para la historia”, valoró Sabitzer, el primer austríaco que ha conseguido dos tantos en un duelo de eliminación directa dentro de la Liga de Campeones. “Esta noche dormiré realmente mal, con tantas ideas que me pasarán por la cabeza”.

Leipzig finalizó la tarea con un tanto de Emil Forsberg, tras una serie de rebotes a los 87, menos de un minuto después de ingresar como suplente.