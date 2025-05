Madrid. Fue una cruel eliminación para el Barcelona, que estuvo a minutos de volver a la final de la Liga de Campeones por primera vez en una década.

La decepción fue significativa, considerando lo cerca que estuvo de avanzar y lo bien que había estado jugando el equipo liderado por el talentoso adolescente Lamine Yamal.

Aun así, el Barcelona encontró la manera de centrarse en los aspectos positivos tras la derrota 4-3 en tiempo extra el martes ante el Inter de Milán en las semifinales de la Liga de Campeones. Yamal prometió llevar el trofeo europeo al club.

“Lo hemos dado todo y no ha podido ser. No pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto”, dijo Yamal en una publicación en las redes sociales. “Cumpliré mi promesa y la traeré (la Copa de Europa) a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo”.

El Barça remontó un 2-0 adverso al medio tiempo el martes para tomar la delantera a los 87 minutos antes de conceder un gol de empate en el tiempo de descuento que forzó la prórroga y llevó a la victoria del Inter.

“Estoy decepcionado, pero no por el rendimiento del equipo. Hicieron todo lo que pudieron y hicieron un muy buen trabajo. Estamos fuera, pero lo intentaremos de nuevo la próxima temporada”, manifestó el técnico azulgrana Hansi Flick. “Intentaremos hacer que los aficionados y el club se sientan orgullosos. Aprenderemos de esto, progresaremos. Queremos seguir aprendiendo y la próxima temporada volveremos”.

Lamine Yamal, del Barcelona, se lamenta tras errar una oportunidad ante el Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 6 de mayo de 2025 (AP Foto/Luca Bruno) ( Luca Bruno )

El Barça ha dado un gran salto adelante en su primera temporada bajo Flick, alcanzando las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez desde 2019. También lidera la Liga española, donde tiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid antes del último clásico de la temporada el domingo en Barcelona.

El club catalán ha sido dominante contra el Madrid esta temporada, superando a su rival 12-4 en tres partidos. El Barcelona venció al Madrid 5-2 en la final de la Supercopa de España en enero y 3-2 en la final de la Copa del Rey el mes pasado. También ganó 4-0 en el estadio Santiago Bernabéu del Madrid en su primer partido de liga de la temporada en octubre.

“l domingo es otra final y hay que estar todos juntos”, señaló Yamal.

Gran parte del optimismo del club de cara al futuro proviene de la cantidad de talento joven en el equipo. Además de Yamal, el Barcelona también cuenta con jugadores como Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Fermín López, Héctor Fort, Marc Casadó, Alejandro Balde, Pablo Torre, Marc Bernal y Ansu Fati. Los mayores de esa lista —con 22 años— son Pedri, Torre y Fati.

“Somos un equipo joven y tenemos que madurar. Estamos trabajando en ello y tenemos que mejorar en defensa y en otros aspectos”, destacó Flick. “Seguiremos luchando esta temporada y la próxima. Este partido ha terminado y ahora tenemos que levantarnos y mirar hacia adelante ya que tenemos el clásico por delante. Despertaré al equipo”.

Una derrota el domingo devolvería al Madrid a la carrera por el título con tres partidos por disputar. El Madrid, el campeón europeo defensor, fue eliminado por el Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Barcelona jugó por última vez en una final de la Liga de Campeones en 2015, cuando un equipo liderado por Lionel Messi ganó el quinto trofeo europeo del club.