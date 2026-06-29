Inglewood, California. Stephen Eustáquio marcó desde fuera del área en el segundo minuto del tiempo añadido de la segunda mitad, y Canadá venció el domingo 1-0 a Sudáfrica para lograr su primera victoria en un partido de eliminación directa en un Mundial.

El tenso encuentro en el SoFi Stadium parecía encaminarse a la prórroga hasta que Eustáquio conectó una espectacular volea desde fuera del área y la colocó en el ángulo inferior de la portería de Ronwen Williams.

La coanfitriona Canadá se aferró al triunfo con una sólida labor defensiva en los minutos finales del primer partido de dieciseisavos de final del torneo. El equipo del entrenador Jesse Marsch avanzó para enfrentar al ganador del duelo entre Holanda y Marruecos el próximo 4 de julio en Houston.

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Marsch reunió a sus jugadores en un círculo después del silbatazo y proclamó : “¡Ustedes son héroes canadienses! ¡Héroes canadienses para los futuros niños de este país que juegan este deporte. Este deporte tiene un enorme futuro gracias a ustedes. Deberían estar muy orgullosos de quienes son. Deberían estar muy orgullosos de este partido!”.

Canadá disputó sus primeros tres partidos como local en Toronto y Vancouver en lo que es apenas su tercera participación en un Mundial, pero se vio obligada a convertirse en la primera anfitriona de un Mundial en jugar fuera de su país cuando perdió 2-1 ante Suiza el miércoles pasado y se clasificó como segundo lugar de grupo.

Los canadienses fueron los claros favoritos de la afición en el área de Los Ángeles, entre los que viajaron cientos de kilómetros y los miles de residentes de la zona, incluidos varios con la camiseta del LAFC de Eustáquio que no imaginaban el día que estaban por disfrutar.

“Nunca dejamos de creer”, subrayó Eustáquio. “Y creo que el gol es algo que realmente merecíamos”.

Williams brilló bajo el arco sudafricano con cinco atajadas, y el equipo se mantuvo en el partido hasta el último segundo en busca de otra victoria histórica para los Bafana Bafana. Canadá tuvo las mejores oportunidades durante todo la jornada, pero Sudáfrica también generó un puñado de excelentes ocasiones.

“Perdimos el partido porque nos faltó contundencia y velocidad en comparación con nuestro rival”, dijo el entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos. “Tuvimos un partido difícil, sin lugar a dudas. Pero una vez que miremos atrás, podemos estar bastante satisfechos con lo que hicimos. Estamos decepcionados, y queríamos ganar, pero no tenemos que estar demasiado decepcionados. Hicimos algo bueno, y estoy muy feliz y orgulloso de mi equipo”.

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Canadá finalmente capitalizó cuando la defensa despejó en el área un largo pase de Alistair Johnston, pero el balón cayó a los pies de Eustáquio, quien controló y sacó un potente disparo y comenzó a celebrar casi de inmediato.

Luego de finalizar en segundo lugar en sus respectivos grupos, tanto Sudáfrica como Canadá buscaban su primer triunfo en una ronda de eliminación directa de un Mundial cuando abrieron la fase de eliminación con el único partido del día .

Canadá recibió un impulso al minuto 75 con el ingreso del estelar defensor Alphonso Davies para su primera acción en el Mundial. El habilidoso defensor del Bayern Múnich se ausentó de toda la fase de grupos por una lesión en el tendón de la corva el mes pasado por tercera vez este año, pero finalmente regresó al mismo estadio en donde se rompió un ligamento de la rodilla en marzo de 2025 durante un compromiso de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Davies se hizo notar de inmediato con el mejor pase del día, un servicio que Promise David no pudo capitalizar.

Sudáfrica alcanzó las rondas de eliminación directa por primera vez con un triunfo 1-0 sobre Corea del Sur el miércoles pasado, posiblemente el momento más alto en la accidentada historia de los Bafana Bafana.