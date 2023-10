Cristiano Ronaldo, quien en estos momentos se prepara para el partido que Portugal tendrá contra Eslovaquia en la tarde de este viernes, 13 de octubre, recibió en las últimas horas una noticia inesperada.

Según adelantan medios de Irán, como ‘Sharq Emroz’ o ‘Rouydad24′ y replican otros medios españoles como Sport y Antena 3 , el astro portugués, que actualmente juega en el Al Nassr de Arabia Saudí, podría recibir en las próximas horas una sanción de 99 latigazos, luego de que un grupo de abogados supuestamente lo denunciara por el delito de adulterio en la república islámica.

Según la versión de prensa, el castigo para ‘CR7′ llegaría por tener contacto físico, en la toma de una fotografía, con una mujer soltera, la pintora iraní Fátima Hamami, quien le regaló un cuadro hace dos semanas.

La legislación Irán equipara este hecho con el adulterio. Al no estar casados entre ellos, la ley no permite ese tipo de gestos cariñosos y podría llevar a los responsables de los actos ante los tribunales. El Corán impone el castigo de los 99 latigazos aunque la pena podría ser anulada por el juez si no considera los hechos punibles o los protagonistas muestran arrepentimiento.

El hecho se dio en la visita de Ronaldo a Irán para el partido del Al Nassr contra el Persépolis, por la Liga de Campeones de Asia. El castigo, sostienen los medios, se daría cuando Cristiano Ronaldo regrese a Irán.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial de las autoridades de Irán sobre la situación de Cristiano Ronaldo. El portugués tampoco ha expresado comentarios al respecto.

Hamami es una pintora reconocida a nivel munidal. A pesar de su parálisis que afecta a casi todo su cuerpo, la joven iraní crea retratos de lo más realistas utilizando sus pies.