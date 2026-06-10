La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia en todos los sentidos. Por primera vez, el torneo reunirá a 48 selecciones, en lugar de 32, y tendrá una cifra récord de 104 juegos repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México.

Por esto, Lionel Messi y Argentina afrontarán un reto sin precedentes en su búsqueda de la cuarta estrella para la Albiceleste. Y es que los últimos seis Mundiales han tenido campeones distintos: Argentina en 2022, Francia en 2018, Alemania en 2014, España en 2010, Italia en 2006 y Brasil en 2002.

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Argentina intentará convertirse en apenas la tercera selección en los 96 años del prestigioso torneo de la FIFA que conquista dos ediciones consecutivas, algo que solo han logrado Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Pero nada es imposible en el fútbol, así que, sin más preámbulos, estos son los cinco países favoritos para disputar la final de la Copa Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, este próximo 19 de julio.

Argentina

El vigente campeón no puede ser descartado. Desde el Mundial de Catar 2022, Argentina ha demostrado que sigue siendo la mejor selección del continente al ganar la Copa América 2024 y dominar las eliminatorias sudamericanas.

A sus 38 años, quizá Messi no pueda cargar a Argentina como en la pasada edición, en la que marcó siete goles y repartió tres asistencias, pero no hay dudas de que volverá a ser el referente de la Albiceleste.

El astro argentino, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, estará acompañado por una delantera de primer nivel encabezada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de un mediocampo sólido con jóvenes como Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

No obstante, lo que hace a este onceno especial es que eleva su nivel bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Lionel Messi durante un juego amistoso previo al Mundial 2026. ( Butch Dill )

Francia

Francia estuvo a punto de revalidar como campeón en 2022 gracias a un hat-trick de Kylian Mbappé, que envió la final ante Argentina al tiempo suplementario. Sin embargo, el esfuerzo del actual jugador del Real Madrid no fue suficiente y Messi consiguió su anhelada Copa.

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Si clasifica a una tercera final seguida en esta edición, se uniría a Brasil (1994, 1998 y 2002) y Alemania (1982, 1986 y 1990) como las únicas selecciones en lograr dicha hazaña. Para conseguir esto, Didier Deschamps tendrá en sus manos la delantera más peligrosa del torneo.

Además de Mbappé como media punta, el onceno galo cuenta con Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y favorito a ganar el próximo tras conquistar la Champions League con el París Saint-Germain por segundo año corrido.

Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, levanta el Balón de Oro 2025. ( Thibault Camus )

También tendrá a Michael Olise por la banda derecha, una promesa de 24 años que recién fue nombrado jugador de la temporada 2025-26 de la Bundesliga con el Bayern de Múnich.

España

España llegará al Mundial 2026 como una de las dos grandes favoritas a ganarlo todo en las casas de apuestas. En los pasados cuatro años, se proclamó campeona de la UEFA Nations League 2022-23, la Eurocopa 2024 y hasta se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Quizá no había tanta ilusión en España para un Mundial desde aquel mítico equipo que levantó la Copa en 2010. Como en aquella ocasión, gran parte del onceno está conformado por jugadores del FC Barcelona, como Lamine Yamal y Pedri.

Nico Williams con su compañero de la selección de España Lamine Yamal en la final de la Eurocopa 2024. ( Matthias Schrader )

De hecho, lo que hace peligroso al equipo de Luis de la Fuente es lo balanceado que es. A la vez que es uno de los conjuntos más goleadores, posee a algunos de los mejores arqueros del momento, como Unai Simón, David Raya y Joan García.

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Portugal

No es descabellado pensar que el último baile de Cristiano Ronaldo podría ser en el que finalmente levante el trofeo que se le ha escapado a lo largo de su laureada carrera.

Ronaldo, de 41, ya no es aquel indefendible delantero que ganó cinco Balones de Oro y cinco Champions League, incluyendo tres seguidas con el Real Madrid, pero tendrá a su alrededor tal vez la generación más talentosa de Portugal que le ha tocado.

Aunque CR7 sigue teniendo su olfato goleador intacto con los 28 tantos que anotó en 30 partidos con el Al-Nassar en la campaña anterior de la Liga Profesional Saudí, lo que hace especial a Portugal es su mediocampo.

Y es que Portugal tendrá en el centro del campo auténticos magos, con figuras como Vitinha, João Neves, ambos campeones de la Champions con el PSG; Bruno Fernandes, elegido mejor jugador de la temporada 2025-26 de la Premier League; y Bernardo Silva.

Cristiano Ronaldo patea desde el punto penal durante un partido clasificatorio para la Copa Mundial 2026 entre Hungría y Portugal. ( Denes Erdos )

Inglaterra

Inglaterra ganó el Mundial de 1966, su único título. A partir de ese momento, el seleccionado inglés ha estado plagado de decepciones, a pesar de armar equipos formidables.

Este año no es la excepción y ha vuelto a sonar como candidato a ganarlo todo. Inglaterra hizo una convocatoria digna de codearse entre los países antes mencionados con futbolistas como Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Declan Rice.

Harry Kane celebra tras anotar un gol para Inglaterra en el partido contra Finlandia en la Liga de Naciones de la UEFA.

En las eliminatorias europeas, Inglaterra salió victoriosa en los ocho juegos que disputó y no recibió ni un solo gol en contra. Kane, considerado uno de los mejores nueve del mundo, también llega en un buen momento tras marcar 61 tantos en 51 partidos la pasada temporada.