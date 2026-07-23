La polémica por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España continúa fuera de la cancha. Una petición publicada en Change.org pide a la FIFA que repita el partido y ha logrado reunir decenas de miles de firmas en apenas unos días.

La iniciativa, titulada “Repetir la final del Mundial Argentina - España sin el árbitro corrupto”, fue creada por una aficionada argentina que sostiene que el encuentro estuvo marcado por un arbitraje parcial y asegura, sin aportar pruebas verificadas por organismos oficiales, que el árbitro habría influido en el resultado del partido.

11 Fotos El astro argentino pudo haber jugado probablemente su último partido con Argentina en una Copa del Mundo FIFA.

En la descripción de la campaña, la autora afirma que millones de aficionados esperan que una Copa del Mundo se defina de manera justa y considera que la final fue “empañada” por decisiones arbitrales que, según ella, perjudicaron a la selección argentina. Por ello, solicita a la FIFA que investigue lo ocurrido y ordene la repetición del encuentro con un cuerpo arbitral diferente.

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La petición ha ganado notoriedad en redes sociales y ha sido ampliamente compartida por aficionados inconformes con el resultado de la final, aunque también ha generado críticas y burlas entre quienes consideran improbable que prospere.

Tras las semifinales, una campaña similar impulsada en Francia recopiló más de 82,000 firmas para pedir la reanudación del choque ante la ‘Roja’ por un choque previo al penalti que abrió el marcador, solicitud que tampoco tuvo recorrido alguno.

25 Fotos La Roja se proclamó campeona de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 1-0 a Argentina en tiempo extra

Hasta el momento, la FIFA no ha reaccionado a la solicitud. De acuerdo con el reglamento del organismo, los resultados de los partidos son definitivos y solo pueden revisarse en circunstancias excepcionales relacionadas con la aplicación de las reglas del juego, por lo que campañas de este tipo no obligan a reprogramar un encuentro.