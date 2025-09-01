El boricua Leandro Antonetti fue transferido el lunes al CF Estrela de Amadora de la Liga de Portugal desde el Sevilla FC.

El club portugués hizo público el movimiento a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“El CF Estrela de Amadora informa que llegó a un acuerdo con el Sevilla FC para una transferencia, a título definitivo, del atleta Leandro Antonetti“, informó el onceno, que pertenece a la primera división de Portugal y ocupa el duodécimo puesto con marca de tres empates y una derrota.

El CF Estrela está en apenas su tercera campaña en la Primeira Liga. Para la temporada 2024-25 concluyeron en la decimoquinta posición con marca de 7-8-19.

El delantero, de 22 años, llega a suelo portugués luego de no contar con la confianza del nuevo técnico del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, para el primer equipo.

Antonetti viene de una temporada con el Sevilla Atlético, filial del club andaluz en el Grupo 2 de la Primera Federación de España. Disputó 1,942 minutos en donde marcó cinco goles y sumó tres asistencias en 30 partidos.

El conjunto cerró en el octavo lugar con 14 triunfos, 11 empates y 13 reveses.

En enero pasado, el boricua hizo historia al debutar en la primera división de la liga española con el Sevilla FC, convirtiéndose en el segundo puertorriqueño en lograrlo después de casi un siglo. El primero fue Eduardo Ordóñez hace casi 100 años en la temporada de 1928-29. Volvió al filial y en mayo regresó al primer equipo una vez más.

Antonetti habría firmado un contrato de tres temporadas con el Sevilla FC procedente del CD Lugo.