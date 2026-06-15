MONTERREY. Yasin Ayari marcó dos goles y Suecia demostró que tiene un puesto en el Mundial de 2026 al golear a Túnez por 5-1 el domingo por la noche, lo que le permitió situarse en cabeza del Grupo F.

Alexander Isak y Viktor Gyökeres marcaron un gol y dieron una asistencia cada uno, y Mattias Svanberg también anotó para Suecia, que llegaba al partido ocupando el puesto 39 del ranking mundial y quedó fuera del Mundial de 2022 tras haber alcanzado los cuartos de final hace ocho años en Rusia.

Omar Rekik marcó para Túnez, que ocupa el puesto 45 del ranking y que participa en su séptimo Mundial, aunque nunca ha superado la fase de grupos.

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Los equipos mejor clasificados del grupo, Países Bajos y Japón, empataron a 2-2 el domingo por la mañana en Arlington, Texas.

Ayari abrió y cerró el marcador para los suecos en el Estadio BBVA con dos goles desde lejos, uno en el minuto siete y otro en el tiempo de descuento de la segunda parte. Su celebración tras el primer gol fue discreta: levantó las manos en señal de respeto hacia el país natal de su padre.

Isak marcó su 18.º gol internacional en el minuto 30, cuando Gyökeres asistió al delantero del Liverpool —que se perdió gran parte de la temporada pasada por una fractura en la pierna— en un contraataque. Isak se internó en el área y lanzó un disparo raso que superó las manos del portero tunecino Mouhib Chamakh, quien tuvo dificultades durante toda la noche.

Isak dijo que él y Gyökeres “tenemos cualidades bastante diferentes, lo cual es muy beneficioso para el equipo”.

“Podemos aportar distintos tipos de juego ofensivo”, agregó.

Después de que Rekik frenara el ímpetu de Suecia con su gol en el minuto 43, Isak y Gyökeres devolvieron a Suecia el control del partido. Isak robó el balón y se lo pasó a Gyökeres, que se quedó solo ante Chamakh y superó fácilmente al portero para marcar su 16.º gol en sus últimos 15 partidos con Suecia y el 21.º de su carrera.

El seleccionador de Suecia, Graham Potter, afirmó que Isak y Gyökeres se compenetran muy bien.

“Detrás de ellos, necesitaban un equipo que funcionara bien. Me alegro por los jugadores esta noche, porque hemos dado un paso adelante en ese sentido”, afirmó Potter.

Svanberg marcó en el minuto 84, un gol que se concedió tras una larga revisión del vídeo.

Suecia se enfrentará a los Países Bajos en Houston el sábado, mientras que Túnez permanecerá en Monterrey y se enfrentará a Japón ese mismo día.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.