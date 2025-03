Madrid. El Borussia Dortmund alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones al vencer el miércoles por 2-1 al Lille de Francia, dándole la vuelta a un madrugador déficit y sacó cita para medirse contra el Barcelona.

Los subcampeones de la pasada edición se clasificaron con un triunfo 3-2 en el marcador global tras empatar 1-1 en el partido de ida de los octavos de final la semana pasada en Alemania.

El gol decisivo a Maximilian Beier a los 65 minutos cayó poco después de que su compañero Emre Can igualó con desde el punto de penal. Can convirtió a los 54 luego que Thomas Meunier, un ex del Dortmund, derribó a Serhou Guirassy dentro del área.

Lille, que nunca ha alcanzado los cuartos de final en el torneo, se adelantó en el quinto minuto cuando el remate del delantero canadiense Jonathan David se coló entre las piernas del portero Gregor Kobel.

Más tarde el miércoles, el campeón defensor Real Madrid defiende una ventaja de un gol contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano de los colchoneros para el partido de vuelta de su eliminatoria de octavos de final.

Arsenal es el probable oponente en cuartos para el ganador en Madrid. El club inglés goleó 7-1 al PSV Eindhoven en la ida. Aston Villa, otro club de la Liga Premier, tiene una cómoda ventaja de dos goles frente al Club Brujas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.