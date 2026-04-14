El Atlético de Madrid resistió el vendaval inicial del Barcelona para acceder el martes a las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en casi una década.

Los colchoneros avanzaron 3-2 en el marcador global pese a perder 2-1 ante el club catalán en su feudo del Estadio Metropolitano de la capital de España. El equipo de Diego Simeone había ganado 2-0 en la ida en Barcelona la semana pasada.

El Barça, el puntero de la liga española y que buscaba volver a las semifinales por segunda temporada consecutiva, igualó la eliminatoria con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en los primeros 24 minutos.

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Pero el Atlético respondió al golpe con el gol de Ademola Lookman a los 31 minutos.

“Ha sido una eliminatoria muy bonita y difícil contra un grandísimo equipo que juega muy bien. Nos ha costado, pero estamos dentro”, comentó el delantero rojiblanco Antoine Griezmann.

Los azulgranas jugaron con un hombre menos a partir de los 79, después de que el defensor Eric García viera la tarjeta roja por cometer una falta sobre Alexander Sorloth para frenar una escapada.

“Creo que hemos merecido estar en las semifinales, pero tenemos que aceptar el resultado”, dijo el técnico azulgrana Hansi Flick. “Somos un equipo joven, hay cosas que mejorar y lo haremos la próxima temporada. Ahora, la Liga”.

El Atlético no decía presente en las semifinales del máximo torneo de clubes de Europa desde 2017. El Barça sucumbió ante el Inter de Milán en esa instancia el año pasado.

En las semifinales, el Atlético se enfrentará a Arsenal o Sporting de Lisboa. Arsenal ganó el partido de ida 1-0 en Lisboa la semana pasada. La vuelta en Inglaterra se jugará el miércoles.

En el otro cruce de cuartos de final del martes, el campeón defensor Paris Saint-Germain avanzó ante Liverpool.

Fue el quinto partido Barça-Atlético este año.

El club catalán venció 2-1 al Atlético en Madrid en un partido de la liga española el 4 de abril. También se habían enfrentado dos veces en las semifinales de la Copa del Rey, cuando el Atlético ganó 4-0 en casa y luego avanzó a la final pese a perder 3-0 en Barcelona en la vuelta.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.