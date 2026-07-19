El ganador del Mundial alzará el trofeo, recibirá por primera vez los anillos de campeón y se llevará una gloria eterna en lo que será un momento decisivo en la historia deportiva del país. Además, supondrá una importante suma de dinero.

El ganador de la Copa del Mundo se lleva 51 millones de dólares. El segundo premio es de 34 millones de dólares.

La FIFA ha aumentado los premios económicos del Mundial de 2026, batiendo un récord con un total de 871 millones de dólares repartidos entre las 48 selecciones participantes. Esa cifra incluye más de 100 millones de dólares que se añadieron en abril después de que algunas federaciones europeas solicitaran ayuda para cubrir los gastos de un torneo que se celebra en tres países y que ha supuesto elevados costes de desplazamiento y alojamiento.

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Los 51 millones de dólares, tanto para Argentina como para España, son una suma considerable, pero también palidecen en comparación con las fortunas que se gastan en el fútbol mundial. Además, es una cifra inferior a la que ganó el ganador de la Copa Mundial de Clubes del año pasado en un torneo que también se disputó en Estados Unidos.

Para ponerlo en perspectiva, los 51 millones de dólares que se lleva el ganador son menos que el importe del traspaso que pagó este martes el club inglés Brighton por un defensa de 19 años que pasó la mayor parte del Mundial en el banquillo: el croata Luka Vušković.

Esto es lo que hay que saber sobre los premios en metálico del Mundial:

Todos los equipos cobran

La FIFA abona dinero a las 48 federaciones nacionales en dos categorías: primas en concepto de premios, que dependen de hasta qué fase del torneo llegue cada selección, y pagos generales destinados a cubrir los gastos de entrenamiento y preparación.

Los 48 equipos reciben al menos 12.5 millones de dólares por participar en el Mundial, incluidos 10 millones de dólares en premios por clasificarse y disputar la fase de grupos. Cada uno recibe 2.5 millones de dólares en concepto de entrenamiento y gastos previos al torneo. Ese pago por adelantado se acordó en anteriores Copas del Mundo para ayudar a evitar tensiones previas al torneo, cuando no era raro que los jugadores se quejaran de que sus federaciones no les habían pagado las primas.

La dotación económica aumenta en función de la fase a la que lleguen los equipos.

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El aumento de las cantidades se produce tras las peticiones de las federaciones

Algunas federaciones, sobre todo europeas, habían comunicado a la FIFA que la estructura de premios y los pagos por gastos de preparación establecidos el año pasado les harían perder dinero en el torneo, a menos que su selección llegara muy lejos en las rondas eliminatorias.

El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, declaró al diario deportivo L’Équipe que llevaba varios meses llamando la atención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el hecho de que los equipos del Mundial no recibían una recompensa adecuada, en comparación con lo que recibió el Chelsea, ganador del Mundial de Clubes, hace un año. Se trataba de 115 millones de dólares, después de que la FIFA tuviera que prometer una recompensa de nueve cifras para convencer a los clubes europeos más prestigiosos de que participaran en la competición renovada.

Las selecciones participantes en el Mundial que disputaron partidos en Estados Unidos también tuvieron que hacer frente a algunas obligaciones fiscales de las que están exentas en Canadá y México.

El campeón del Mundial se lleva una buena suma

El futuro campeón recibirá 51 millones de dólares, frente a los 42 millones que recibió la federación argentina por ganar el torneo de 2022 en Catar. Esa edición, en la que participaron 32 selecciones, contó con una bolsa total de premios de 440 millones de dólares.

Esto es lo que están recibiendo los demás:

Segundo clasificado: 34 millones de dólares

Tercer puesto (Inglaterra): 30 millones de dólares

Cuarto puesto (Francia): 28 millones de dólares

Cuartofinalistas (del quinto al octavo): 20 millones de dólares cada uno

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Octavos de final (del noveno al decimosexto): 16 millones de dólares cada uno

Ronda de los 32 (del puesto 17 al 32): 12 millones de dólares cada uno

Fase de grupos (puestos del 33.º al 48.º): 10 millones de dólares cada uno

Los vuelos y los hoteles están incluidos

Además de las cantidades que deben abonarse y de conformidad con el reglamento del Mundial, la FIFA ya está obligada a sufragar los vuelos de ida y vuelta en clase business para que cada federación pueda desplazarse al torneo, así como el alojamiento y la manutención de una delegación de 50 personas, incluidos los jugadores. Los gastos de hotel comienzan cinco noches antes del primer partido de cada selección y finalizan una noche después de su eliminación.

La FIFA también se hace cargo de los gastos de los desplazamientos nacionales de hasta 50 miembros de la delegación, así como de «una flota de vehículos específica, incluido un camión para el equipamiento».

Las federaciones de fútbol de los equipos participantes en el Mundial deben contratar un «seguro adecuado... que cubra, entre otros riesgos, lesiones, accidentes, enfermedades y desplazamientos», además de «gastos de hotel adicionales» y el alojamiento de los miembros adicionales de la delegación.

El trofeo de la Copa del Mundo

El mayor honor, por supuesto, es el trofeo de la Copa del Mundo.

El domingo, los campeones lo celebrarán tras el pitido final durante una ceremonia de entrega de premios. El trofeo original no se entrega de forma permanente. En su lugar, a los ganadores se les entregará una réplica chapada en oro, que podrán quedarse.

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En cuanto a los premios en metálico del Mundial, la FIFA los abona a las federaciones, no a los jugadores. La forma de gestionar ese dinero depende de las normas de cada federación.

Por ejemplo: la Federación de Fútbol de EE. UU. se quedará con el 20 % del premio en metálico. El 80 % restante que reciba la selección masculina de fútbol de EE. EE. UU. se repartirá a partes iguales entre las selecciones masculina y femenina, tras un acuerdo histórico alcanzado en 2022 para remunerar por igual a sus equipos masculinos y femeninos, lo que convierte a la federación nacional estadounidense en la primera de este deporte en prometer la misma remuneración a ambos sexos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.