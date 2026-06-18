El delantero marfileño Elye Wahi, quien está siendo investigado por presunto amaño de partidos, no ha sido autorizado a viajar a Canadá para el segundo partido de su equipo en el Mundial contra Alemania, informó la federación marfileña de fútbol este jueves.

Costa de Marfil se las verá contra Alemania el sábado en Toronto.

La federación indicó que Wahi no podrá viajar con el plantel porque “no se pudieron obtener en esta etapa las autorizaciones administrativas necesarias para su ingreso al territorio canadiense”.

Wahi fue titular en el ataque de Costa de Marfil en la victoria 1-0 ante Ecuador en Filadelfia el domingo. Permanecerá en Estados Unidos a la espera del regreso del equipo, señaló la federación.

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La liga francesa de fútbol informó el miércoles que se realizó “una cantidad inusual de apuestas” a nivel internacional sobre si Wahi recibiría una tarjeta amarilla durante un partido de la Ligue 1 con Niza en mayo.

La liga francesa fue alertada por socios que monitorean los mercados de apuestas sobre una actividad sospechosa de apuestas a nivel internacional relacionada con el partido en casa de Niza contra Metz el 17 de mayo, que terminó 0-0 y en el que Wahi recibió una amarilla.

La liga francesa señaló que remitió esta información a las autoridades policiales y de juego pertinentes, así como a la Federación Francesa de Fútbol.

Consultada sobre si la policía interrogó a Wahi, la fiscalía de Marsella dijo a The Associated Press que “un futbolista profesional de 23 años, que compite en el campeonato de la Ligue 1 de Francia, fue arrestado el 29 de mayo de 2026 como parte de su investigación”.

La fiscalía añadió que “la investigación se refiere a presuntos delitos de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, receptación y lavado de dinero”. El jugador fue interrogado mientras estaba bajo custodia policial y fue liberado sin quedar detenido. La fiscalía agregó que la investigación seguía en curso.

Los representantes de Wahi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF, por sus siglas en francés) afirmó que no ha sido notificada oficialmente “de ningún procedimiento judicial o administrativo” relacionado con Wahi.

“Durante este periodo particularmente delicado, la FIF ofrece todo su apoyo al jugador y reafirma su confianza en él”, indicó. “Elye Wahi sigue siendo un miembro importante de la selección nacional de Costa de Marfil”.

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El 17 de mayo fue la última jornada de la temporada de la Ligue 1. Menos de dos semanas después, Wahi ayudó a Niza a asegurar la permanencia en la Ligue 1 al marcar dos goles en la victoria 4-1 sobre Saint-Etienne en el partido de vuelta de su repechaje de ascenso-descenso.

Wahi, de 23 años, se incorporó a Niza en enero a préstamo desde el club alemán Eintracht Frankfurt y anotó nueve goles en 18 partidos en total, ayudando a Niza a llegar a la final de la Copa de Francia.