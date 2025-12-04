Emiratos Árabes Unidos. El entrenador de la selección de Irán asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington, a pesar de que la federación de fútbol del país había anunciado anteriormente que boicotearía el evento, según informaron el jueves medios de comunicación iraníes.

La federación iraní dijo la semana pasada que Estados Unidos negó visas a algunos miembros de su delegación y que, como resultado, no irían al el sorteo del viernes.

Sin embargo, el portavoz de la federación, Amir-Mahdi Alavi, dijo a YJC.ir, una agencia de noticias afiliada a la televisión estatal de Irán, que el entrenador Amir Ghalenoei, asistiría al evento junto con uno o dos miembros del cuerpo técnico para asegurar que el asiento de Irán no quede vacío.

PUBLICIDAD

Alavi afirmó que la asistencia de Ghalenoei era puramente técnica y no significaba una retracción de la protesta de la federación.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció en junio un veto de viaje para ciudadanos de 12 países, incluido Irán. La lista también incluye a Haití, que se clasificó a la Copa del Mundo.

Sin embargo, se prometieron exenciones para “cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un papel de apoyo necesario y familiares directos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el secretario de estado”.