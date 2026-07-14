El impacto de Erling Haaland en la Copa del Mundo no solo se reflejó en el desempeño de Noruega dentro del terreno de juego, sino también en una curiosa tendencia que surgió a miles de kilómetros de distancia. En Perú, cientos de padres decidieron nombrar a sus hijos en honor al delantero del Manchester City mientras el torneo se desarrollaba.

22 Fotos Miles se congregaron en Oslo para recibir a la selección nórdica tras su exitosa participación en el Mundial 2026.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un total de 468 personas llevan actualmente el nombre “Haaland”, mientras que 91 recién nacidos fueron inscritos con el nombre completo Erling Haaland.

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La popularidad del atacante de 25 años creció al ritmo de la sorprendente actuación de Noruega en el Mundial, donde el equipo alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia. Haaland fue una de las figuras del torneo y tuvo un papel decisivo en la victoria sobre Brasil en la fase eliminatoria, al participar en los dos goles que aseguraron el histórico pase de su selección.

Iván Torres, portavoz del Reniec, explicó a la cadena Panamericana que las estrellas del fútbol suelen convertirse en una fuente de inspiración para muchos padres peruanos.

“Diferentes estrellas del fútbol sirven de inspiración para que los peruanos registren a sus hijos con estos nombres”, afirmó.

Según el funcionario, la mayoría de los bebés llamados Haaland fueron inscritos después del inicio del Mundial y la cifra aumentó conforme Noruega avanzaba en la competencia, alcanzando su punto más alto cuando el conjunto escandinavo clasificó a los cuartos de final.

La afición peruana por bautizar a sus hijos con nombres de figuras del fútbol no es un fenómeno nuevo. Los registros oficiales muestran que 3,402 personas se llaman Messi, de las cuales 292 llevan el nombre completo Lionel Messi\.

El legado de Cristiano Ronaldo también está presente en el país, con 1,185 personas registradas con ese nombre, mientras que 1,241 llevan el nombre Yamal, en honor al joven español Lamine Yamal.

Sin embargo, el futbolista que domina ampliamente esta peculiar estadística es el brasileño Neymar, cuyo nombre ha sido otorgado a 33,809 peruanos, convirtiéndose en el favorito entre los padres.

La fiebre por Haaland podría disminuir tras la eliminación de Noruega del Mundial. El conjunto nórdico cayó 2-1 ante Inglaterra en tiempo extra en los cuartos de final, luego de que Jude Bellingham marcara el gol de la victoria en el minuto 93.

El delantero noruego, que había brillado durante el torneo con siete goles en sus primeras cuatro presentaciones, no pudo marcar frente a Inglaterra y tuvo una actuación discreta, poniendo fin a una campaña que, pese a la eliminación, consolidó su estatus como una de las grandes figuras del fútbol mundial y, ahora, como inspiración para cientos de nuevos nombres en Perú.