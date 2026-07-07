La selección de Bélgica no solo celebró su clasificación a los cuartos de final del Mundial con una contundente victoria 4-1 sobre Estados Unidos, sino que también aprovechó el momento para enviar un mensaje que muchos interpretaron como una crítica a la FIFA por revocar la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun.

La polémica comenzó antes del encuentro, cuando la FIFA dejó sin efecto la tarjeta roja que Balogun había recibido en el partido anterior, permitiéndole estar disponible para los octavos de final.

La decisión cobró mayor notoriedad luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara que había conversado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la jugada.

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“Sí, le pedí a la FIFA una revisión”, declaró Trump a la prensa. No obstante, insistió en que no intentó influir en la determinación del organismo. “Todo lo que hice fue pedir una revisión porque no pienso que fuera una falta”, aseguró.

Bélgica respondió

Pese al regreso de Balogun, la selección estadounidense no pudo evitar la eliminación. Bélgica dominó el encuentro disputado en Seattle y se impuso 4-1 con un doblete de Charles De Ketelaere y goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku. Malik Tillman marcó el único tanto del conjunto estadounidense.

Minutos después del pitazo final, la cuenta oficial de la selección belga en X publicó una imagen de los jugadores celebrando la clasificación acompañada por el mensaje: “Overturn this” (“Reviertan esto”), una frase que fue interpretada como una indirecta a la decisión de la FIFA.

“Nos motivó”

Tras el partido, varios futbolistas belgas admitieron que la controversia les sirvió como un incentivo adicional.

“Claro que eso motivó al equipo. Fue una injusticia que hizo que el partido tuviera un trasfondo especial. Eso hace que ganar este partido sea aún más especial”, afirmó Nicolas Raskin.

En la misma línea, Dodi Lukebakio reconoció que dentro del plantel existía desconcierto por la decisión de habilitar nuevamente a Balogun.

“No acabábamos de entender por qué le habían dejado jugar, pero queríamos centrarnos en nuestro partido. Eso es lo que hicimos, así que estamos orgullosos. ¿Qué más podíamos haber hecho? ¿Llorar? Si le dejaron jugar, pues le dejaron jugar. Al fin y al cabo, teníamos que dar la cara en el campo”, expresó.

Con el triunfo, Bélgica avanzó a los cuartos de final y dejó atrás una de las polémicas más comentadas del torneo, respondiendo con goles y un mensaje que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.