El partido amistoso entre la Selección Nacional de fútbol masculino y Argentina, campeona del mundo, cambiará de fecha y sede, según medios argentinos.

El juego de exhibición contra la Albiceleste de Lionel Messi estaba programado para el lunes, 13 de octubre, en el Soldier Field de Chicago, pero ahora se llevará a cabo el martes, 14 de octubre, en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami.

Esto fue reportado por el periodista Gastón Edul de TyC Sports, pero aún no ha habido un anuncio oficial por parte de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) o la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

ARGENTINA JUGARÁ ANTE PUERTO RICO EL MARTES EN MIAMI 🚨🇦🇷@gastonedul explicó los motivos que llevaron al cambio de día y sede del amistoso de la Selección. pic.twitter.com/hT2AT42fRq — TyC Sports (@TyCSports) October 8, 2025

Primera Hora contactó el martes al presidente de la FPF, Iván Rivera, para una confirmación sobre el cambio de fecha y horario del amistoso entre Puerto Rico y Argentina, pero no ha obtenido una respuesta al momento de esta redacción.

De acuerdo con TyC Sports, el traslado a Miami es por las protestas contra la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump en Chicago. Sin embargo, los Cubs de Chicago han utilizado el Wrigley Field en los pasados días.

Para este encuentro rumbo al Mundial 2026, Argentina convocó a sus mejores jugadores, incluyendo a Messi. Puerto Rico, por su parte, contará con las jóvenes promesas Leandro Antonetti y Jeremy de León.