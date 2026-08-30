Madrid. Jude Bellingham encandiló en la tercera victoria consecutiva del Real Madrid en La Liga española bajo la dirección de José Mourinho.

Bellingham marcó un gol y asistió en otro, mientras que Kylian Mbappé y el suplente Arda Güler también anotaron en la cómoda victoria por 4-0 del Madrid como local ante Málaga, un club de vuelta a la división de honor tras ocho años de ausencia.

Autor del primer gol del Madrid en la temporada, Bellingham volvió a abrir el marcador el domingo tras superar a un par de defensas de Málaga y batir al portero Alfonso Herrero con un disparo desde un incómodo ángulo.

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Los aficionados en el estadio Santiago Bernabéu celebraron el tanto coreando el éxito de los Beatles “Hey Jude”.

“Siempre es muy especial. Es un honor jugar en este club, en este estadio y con esta afición. La ovación ha sido muy bonita”, declaró el mediocampista inglés.

Poco después volvió a intervenir en un gol. Bellingham cabeceó el rechace de un intento previo de Mbappé y el desesperado intento de despeje del defensa malaguista Carlos Puga golpeó la espalda de Herrero y terminó entrando en la portería.

En esta segunda etapa de Mourinho como técnico del Madrid, Bellingham ha recibido alas para desplegarse más cerca del arco.

“Estoy un poco más libre, con libertad para moverme más alto o bajo, si lo necesitamos”, comentó Bellingham sobre su posición en el once titular madridista. “Estoy disfrutando mucho y por eso estoy jugando bien”.

Mourinho confía que así deberá seguir.

“No le quería ver más defender casi como un segundo lateral izquierdo y hemos organizado el equipo de otro modo donde él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y se siente muy cómodo”, dijo el entrenador portugués.

Mbappé prácticamente sentenció el encuentro antes de cumplirse la primera media hora de juego al definir de volea tras un centro de Trent Alexander-Arnold.

Alexander-Arnold fue titular por primera vez como lateral derecho, después de haber visto cómo el recién fichado Denzel Dumfries ocupaba su puesto en los dos primeros partidos.

“Tenemos una plantilla muy fuerte. Un equipazo con calidad en todos los lados”, indicó Bellingham. “Y cuando el mister quiera cambiar, los otros que no jugaron el otro día están listos. Y por eso han jugado tan bien hoy”.

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En la segunda mitad, Bellingham estrelló un balón en el poste y estuvo cerca de marcar de nuevo, antes de que Güler cerrara la cuenta goleadora gracias a una generosa acción de Vinícius Júnior.

Mourinho rotó para mantener la frescura del cambio, un total de cinco cambios tras no repetir once en sus dos primeros partidos. Dio pista a Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz y Marc Cucurella. El equipo no acusó tener menor creatividad de juego por las ausencias de Bernardo Silva y Güler en el arranque.

Pese al pleno de tres victorias en el comienzo de la temporada, Mourinho advirtió que llegará “el periodo negativo y una fase menos buena”.

“Vuestras críticas (de la prensa) van a llegar, la reacción negativa de la afición va a llegar y en ese momento tenemos que ser muy equilibrados y no dejar que un momento negativo tenga un impacto en toda la temporada”, dijo. “Es ahí que tiene que ser el equipo que estamos construyendo la salvación”.