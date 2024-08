El Sevilla FC confirmó este viernes que llegó a un acuerdo con el CD Lugo para adquirir vía traspaso al delantero puertorriqueño Leandro Antonetti.

El prometedor futbolista, de 21 años, firmó un contrato por tres temporadas y se estará incorporando al Sevilla Atlético, filial del club andaluz que juega en la Primera Federación (tercera división del fútbol español). Allí vestirá el dorsal número 18, informó el Sevilla en un comunicado.

El también hijo del exjugador y exdirigente nacional de voleibol, Ossie Antonetti, llegó a las filas del Sevilla Atlético después de marcar nueve goles y repartir cuatro asistencias la pasada campaña con el Lugo. Su desempeño capturó la atención del Sevilla, que cerró la operación con el Lugo por 650,000 euros y un 30 por ciento de una futura venta.

📹 El recibimiento a Leandro Antonetti 🆕⚽️⚪️🔴⚪️#SevillaAtlético #WeareSevilla pic.twitter.com/PRHFmxMG85 — Sevilla Atlético y Cantera Sevilla FC (@CanteraSFC) August 30, 2024

Según el portal La Colina de Nervión, Antonetti optó por la oferta del club andaluz por encima de propuestas del RC Celta de Vigo, Real Betis y de un Real Madrid que lo quería en el caso de que saliese Álvaro Rodríguez.

Leandro debutó con la Selección Nacional de fútbol en 2022 y ha disputado hasta la fecha seis partidos con el “Huracán Azul”. Asimismo, se perfila como una de las principales figuras del Equipo Nacional en los próximos años junto a Jeremy De León, quien juega con el Real Madrid Castilla en España.

El joven atacante también aprovechó para despedirse del CD Lugo, en donde militó desde el 2019, a través de una publicación en su perfil de Instagram.

“Llegué con 15 años a esta ciudad amurallada sin saber que iba a ser la mejor decisión de mi vida. Los valores que me llevo de esta ciudad y club me identifican como la persona que soy hoy en día. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia este increíble club que me apoyó en todo momento y, sobre todo, a la afición que tan de la mano estuvo a mí en mi transición de ser juvenil a cumplir mi sueño de ser parte de la primera plantilla”, escribió Antonetti.