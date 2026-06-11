La fiesta de México fue redonda. Julián Quiñones y Raúl Jiménez pusieron los goles. Y los primeros tres puntos del Mundial 2026 se quedaron en casa.

Quiñones precisó de apenas nueve minutos para abrir el marcador con el que el anfitrión México se impuso este jueves 2-0 a una Sudáfrica que se vio abrumada por completo en su presentación, acabando con nueve hombres. Jiménez hizo el segundo tanto a los 66 minutos.

Eric Lira le robó un balón al zaguero Sphephelo Sithole en los linderos del área sudafricana y habilitó a Quiñones, el artillero que nación en Colombia y que juega con el club saudí Al Qadsiah FC, para firmar el primer tanto del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Jiménez duplicó la ventaja con un potente cabezazo a quemarropa tras el centro por la derecha de Roberto Alvarado para dar rienda suelta al frenesí entre los 80,824 aficionados en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Jiménez llegó a 46 goles con la camiseta del Tri, la tercera mayor cantidad en la historia de la selección. Pero tuvo que esperar a su tercer Mundial para gritar el primero.

En el cuarto Mundial de su historia y primero desde que fue anfitrión de la cita de 2010, Sudáfrica finalizó el encuentro con nueve hombres. Sithole rubricó una actuación para el olvido al salir expulsado a los 49 por derribar a Brian Gutiérrez al borde del área, frenando el avance del jugador mexicano. Themba Zwane también vio la roja directa a los 84.

México también sufrió una expulsión: el central César Montes se fue a los vestuarios en el segundo minuto del agregado por una falta imprudente.

El mediocampista Gilberto Mora, con tan solo 17 años, ingresó de cambio a los 65 minutos, convirtiéndose en el mexicano de menor edad en pisar la cancha en un Mundial y el sexto más joven en la historia del torneo.

Con dos hombres de más, dos goles de diferencia y sin peligro real a lo largo de todo el encuentro, la afición mexicana inició su serenata a falta de 10 minutos para finalizar el encuentro, cuando desde la tribuna descendió el clásico canto del “Cielito Lindo”.