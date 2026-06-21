Kansan City, Missouri. Ecuador quedó prácticamente fuera del Mundial, condenado por la inoperancia, la falta de definición y las atajadas del portero Eloy Room que le redituaron el sábado a Curazao un empate 0-0 y su primer punto en la historia de estos torneos.

“La pelota no entró, lastimosamente. Intentamos por todos lados”, deploró el atacante veterano Enner Valencia. “La verdad es que dimos todo y, lastimosamente no pudimos concretar”.

El resultado también le garantizó el primer lugar del Grupo D a Alemania, que horas antes derrotó 2-1 a Costa de Marfil.

Los marfileños habían superado a Ecuador por 1-0 con un gol anónimo en la primera fecha. También en ese encuentro, los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece habían tenido más control del balón sin concretar frente al arco.

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¡UN EMPATE PARA LA HISTORIA!



Ecuador no pasó del cero ante la debutante Curazao y estaría al borde de la eliminación.



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“Lo que dije en el partido anterior lo vuelvo a reafirmar. El equipo busca un camino por todos los medios”, explicó Beccacece en la conferencia de prensa. “La no concrecion va generando obviamente una incomodidad, un contagio y eso es algo que nos está privando de conseguir una alegría para los chicos, para la gente”.

Room, de 37 años y cuya portería a cero contra Jamaica el pasado noviembre clasificó a Curazao a su primer Mundial, se recuperó de la paliza de 7-1 sufrida ante Alemania el pasado fin de semana con una de las mejores actuaciones de un portero en la historia de los Mundiales, al menos en el plano estadístico.

Su total de 15 atajadas se quedó a una del récord —desde que las paradas se convirtieron en estadística oficial en 1966. La marca de 16 fue establecida por Tim Howard de Estados Unidos contra Bélgica el 1 de julio de 2014.

El empate no elimina matemáticamente a ninguno de los dos equipos, pero deja a Ecuador en una situación crítica, con un solo punto, de cara al último partido de su grupo, nada menos que contra Alemania. Los encuentros finales de la llave se disputan el jueves: Curazao se enfrenta a Costa de Marfil en Filadelfia y Ecuador juega contra la tetracampeona del mundo en Nueva York.

“Es un compromiso que dominamos casi en su totalidad, donde la figura sin ningún lugar a dudas fue el arquero contrario”, manifestó el guardameta ecuatoriano Hernán Galíndez. ”Creamos no sé qué cantidad de situaciones de gol... Tenemos que ganarle a Alemania, no queda otra. Intentar clasificar con un segundo puesto, un tercer puesto. Imposible no es”.

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Ecuador lució como el equipo local en el estadio de los Chiefs de Kansas City de la NFL. Su afición, vestida con camisetas amarillas, llenó el estadio hasta el tope.

“La gente, increíble. Llena un estadio más, larga distancia, cuando jugamos en Filadelfia, ahora fue en Kansas. Estadio lleno y no le podemos dar una alegría de tres puntos a ellos”, comentó Valencia al borde de las lágrimas. ”Pero vamos a seguir luchando”.

Apenas se distinguió a un par de pequeños grupos de aficionados de Curazao, vestidos de azul, en un estadio con capacidad para albergar a la mitad de la población de la isla.

Entre los asistentes se encontraban los beisbolistas de los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr., el venezolano Salvador Pérez y el dominicano Starling Marte.

La presión sobre Ecuador aumentó el sábado por la mañana, cuando el gol de Deniz Undav en el tiempo de descuento le dio a Alemania una victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil. Ese resultado en el partido del Grupo E significó que la Tri corría riesgo de eliminación del Mundial si perdía contra la Ola Azul.

Curazao se aseguró de que la presión continuara una vez que comenzó el partido.

Durante la primera mitad, el equipo del entrenador Dick Advocaat, de 78 años, encontró huecos en la defensa ecuatoriana, generando oportunidades claras de gol. Pero en cada ocasión, Curazao se saboteó con un pase impreciso o un disparo desviado.

Ecuador desperdició su mejor oportunidad de gol en los primeros minutos, cuando Valencia, de 36 años y quien milita en el Pachuca de México, no encontró espacio entre él y el portero. Room adivinó la dirección del disparo, se lanzó a su izquierda y desvió el tiro para mantener el marcador en cero.

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La presión implacable de los dirigidos por Beccacece aumentó en la segunda mitad.

Moisés Caicedo obligó a Room a realizar una parada espectacular al comienzo del partido, y luego Valencia hizo lo mismo con un cabezazo bien colocado que el guardameta desvió. En el saque de esquina posterior, Room tuvo dos intervenciones más antes de que Curazao finalmente despejara el balón.

Así transcurrió la noche heroica de Room. Así de aciaga fue para Ecuador.

“No puedo reprochar absolutamente nada, nadie quiere fallar un gol”, dijo Beccacece.