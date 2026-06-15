El monitor de discriminación de la FIFA en el Mundial pidió el lunes que se retire a un oficial de revisión de video por aparentemente hacer un gesto con la mano que se asemeja a una señal de supremacía blanca.

Cuando la transmisión oficial del partido entre Alemania y Curazao el domingo interrumpió la previa para mostrar al equipo de analistas de revisión de video, el australiano Shaun Evans hizo un símbolo de “OK” con la mano derecha delante de su pierna derecha. Aunque el partido se jugó en Houston, los oficiales de video trabajan en Dallas, en el centro de transmisión del Mundial.

PUBLICIDAD

En 2019, el gesto —con el pulgar y el índice unidos formando un círculo y los demás dedos extendidos— fue designado como símbolo de odio por la Liga Antidifamación (Anti-Defamation League), con sede en Nueva York.

“El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se asemeja claramente a un símbolo de mano de ‘OK’ invertido usado como símbolo de ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha”, declaró la Fare Network, socio desde hace mucho tiempo de la FIFA y la UEFA para monitorear cánticos, banderas y símbolos racistas y discriminatorios en partidos internacionales, señaló en un comunicado

“Está claro que este oficial no debería tener ningún papel adicional en este Mundial”, agregó Fare en un comunicado. Describió el gesto como “neonazi”.

Se solicitó un comentario a la FIFA.

En Australia, se contactó para solicitar comentarios a la Asociación Profesional de Árbitros de Fútbol y a la federación australiano.

No estaba claro si Evans, que trabajaba en su primer partido en el Mundial, estaba haciendo un gesto político o una broma de un juego infantil.

El “gotcha” o “circle game” consiste en que alguien muestra una señal de OK invertida por debajo de la cintura y golpea en el hombro a cualquiera que la mire.

Hace una década fue apropiado como señal de supremacía blanca, a partir de un engaño que comenzó en el foro de mensajes en línea de extrema derecha 4chan.

En 2019, cuando la señal fue designada como símbolo de odio, Oren Segal, director del Centro sobre Extremismo de la ADL, afirmó que el contexto es clave para interpretar si un símbolo de “OK” es odioso o inofensivo.

En ese momento, manifestó: “hay un volumen de uso suficiente con fines de odio como para que consideráramos importante añadirlo”.

Evans está entre los 30 analistas de revisión de video seleccionados por la FIFA para trabajar en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

“¿Por qué un supervisor del VAR está usando este símbolo en un evento global de fútbol justo en el momento en que sabe que las cámaras están sobre él?”, cuestionó Fare. “Observamos que en los dos partidos posteriores parece que los directores de televisión han dejado de presentar al panel del VAR a la audiencia”.