La NFL está en vilo. Una de sus estrellas vuelve a estar en el centro de la polémica. El regreso de Josh Jacobs a los emparrillados con los Green Bay Packers estuvo acompañado de nuevas revelaciones sobre su situación legal, tras denuncias de violencia de género.

Tres mujeres más denunciaron presuntos episodios de violencia física por parte del corredor, de acuerdo con documentos policiales difundidos en Wisconsin, precisó el diario Sport, de Barcelona.

Los testimonios corresponden a supuestos incidentes ocurridos entre 2021 y 2022, cuando Jacobs todavía jugaba para Las Vegas Raiders, indicó el medio catalán.

Una de las mujeres aseguró que el jugador la golpeó y amenazó; otra señaló que la sujetó de los brazos y la empujó contra una pared, mientras que la tercera relató que la tomó del cabello y la arrastró durante una discusión, informó Sport.

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Josh Jacobs vuelve a estar en el centro de la polémica

Estas acusaciones se suman al caso que provocó su arresto el pasado 26 de mayo, luego de un altercado con su entonces pareja. El 10 de septiembre, Jacobs se declaró no contest (sin admitir ni negar los cargos) ante acusaciones menores de agresión y daño criminal a la propiedad, contó el medio.

Sport señaló que la NFL mantiene abierta su investigación y confirmó que revisará los nuevos señalamientos. Por esta razón, el corredor todavía podría recibir sanciones adicionales, pese a que ya cumplió seis partidos fuera de actividad al permanecer en la lista de exentos del comisionado.

Tom Pelissero, periodista especializado en la NFL, informó que, al menos por ahora, no ha habido cambios en su situación y que el jugador es elegible para competir.

Los Packers derrotaron el jueves a los Carolina Panthers en el Lambeau Field, encuentro en el que Jacobs anotó dos touchdowns. En los dos partidos que ha disputado desde su regreso, suma tres anotaciones.