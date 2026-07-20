Madrid. La campeona del Mundo, España, regresó a casa el lunes y fue recibida por una multitud que se estima alcanzó los casi dos millones de personas que abarrotaron las calles de Madrid.

El plantel de 26 jugadores y su cuerpo técnico se reunieron con la Familia Real y luego con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras llegar a la capital española un día después de vencer 1-0 a Argentina en la final en Nueva Jersey.

“Dar unas inmensas gracias a los jugadores, primero por el juego, segundo por el esfuerzo y tercero por la victoria”, dijo Sánchez. “El juego hasta incluso aquellos que no somos expertos en fútbol, hemos disfrutamos mucho”.

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Luego el equipo subió a un autobús descapotable para desfilar por el centro de Madrid. “Stars shine together” estaba escrito en el autobús, que también llevaba fotos de los futbolistas.

Los aficionados se agolpan a la espera de la llegada de los jugadores de la selección española de fútbol durante las celebraciones en la plaza de Cibeles de Madrid el lunes 20 de julio de 2026, tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial disputada en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York. (Foto AP/Bernat Armangue) ( Bernat Armangue )

Los jugadores —llevando el trofeo de la Copa del Mundo y vistiendo camisetas con las palabras Somos Campeones (We Are Champions)— bailaron e interactuaron con los aficionados a lo largo del recorrido.

“Lo hemos vivido desde la emoción y el orgullo de representar a un país maravilloso con una afición volcada”, dijo el seleccionador de España, Luis de la Fuente, antes de que comenzara el desfile. “Estamos llenos de alegría”.

Multitudes de aficionados los recibirán mientras se desplazan desde las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del presidente, hasta la Plaza de las Cibeles, donde las autoridades dijeron a los medios locales que unas 120.000 personas estaban presentes para una ceremonia.

Grupos de seguidores también comenzaron a asegurar sus lugares cerca de la Plaza de Cibeles desde muy temprano, llevando paraguas para protegerse del sol y de unas temperaturas que se espera que suban hasta los 35 grados Celsius.

Luego se realizará una ceremonia con los jugadores en la plaza, donde selecciones nacionales españolas anteriores y sus seguidores se han reunido tradicionalmente para festejar. También es el lugar tradicional de celebración del Real Madrid cuando gana títulos.

Las cantantes Aitana, Ana Mena y Lola Índigo estaban previstas para entretener a la multitud en la ceremonia en Cibeles.

Las autoridades estimaron que un total de alrededor de 1,8 millones de personas dieron la bienvenida al equipo en Madrid.

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España se llevó el trofeo en la final del domingo después de que Ferran Torres marcara el gol de la victoria en la prórroga para asegurar su segundo título del Mundial —y el primero desde 2010 en Sudáfrica .

La selección española fue felicitada el domingo por los líderes de los tres países que coorganizaron el torneo —el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La capital española estalló en celebraciones tras el pitido final, con miles de seguidores volcando a las calles desde bares y restaurantes, muchos envueltos en banderas españolas o vistiendo los colores del equipo.

Las multitudes abarrotaron la Puerta del Sol de Madrid y otras plazas principales —cantando, bailando y encendiendo bengalas mientras las bocinas de los autos sonaban por toda la capital.

Muchos celebraron la victoria del domingo hasta bien entrada la madrugada del lunes.

El título del Mundial, combinado con el Mundial femenino que España ganó en 2023, convierte a la nación europea en la primera en ostentar simultáneamente los títulos masculino y femenino.

Las celebraciones se vieron empañadas, sin embargo, después de que las autoridades locales informaran que un menor de 13 años falleció en Salamanca, al noroeste de Madrid, tras derrumbarse una fuente a la que se había subido con amigos para celebrar.

Para muchos jóvenes seguidores españoles, es la primera vez que ven al equipo masculino levantar el trofeo —y el delirio nacional que ha seguido.

España hoy es marcadamente diferente del país en 2010, cuando la nación ibérica estaba asediada por una crisis de deuda, un 20% de desempleo y regiones nacionalistas que luchaban por lograr una mayor autonomía.

Hoy, la economía de España está en expansión, la tasa de desempleo se ha reducido a la mitad y se prevé que el país vuelva a estar entre las grandes economías de la eurozona de más rápido crecimiento. Las tensiones nacionalistas y separatistas se han enfriado considerablemente.