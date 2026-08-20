Ginebra. Varios grupos de aficionados al fútbol de todo el mundo lanzaron este jueves una petición en la que reclaman que Gianni Infantino renuncie como presidente de la FIFA después de que intentara vender a inversores privados los beneficios futuros de la Copa del Mundo.

La petición, con la etiqueta #InfantinOut, exige también que “se reconstruya la FIFA para que el desastre actual no pueda volver a ocurrir nunca”.

“El vergonzoso intento de un individuo -el propio presidente de la FIFA- de vender la Copa del Mundo a inversionistas privados dejó al descubierto una traición que el fútbol nunca olvidará”, dice la petición acerca del plan de Infantino de crear una escisión comercial, que abandonó en medio de una furiosa oposición.

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Entre los grupos de aficionados figuran Football Supporters Europe, Football Supporters Africa y, en Norteamérica, el Independent Supporters Council, además de unos 40 grupos nacionales de aficionados en todo el mundo.

Infantino se ha resistido a los llamados para dejar el cargo pese a que el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, afirmó que no tiene confianza en él. También ha sido criticado por la dirigencia de la CONCACAF norteamericana y de la Confederación Asiática de Fútbol.

“Gianni Infantino ha demostrado un profundo fracaso de liderazgo, incompatible con una gobernanza democrática”, sostiene el reclamo de los hinchas. “La concentración de poder en torno a la Presidencia de la FIFA, combinada con una toma de decisiones opaca, clientelismo de culto a la personalidad y cero rendición de cuentas, ha destruido cualquier confianza restante en el organismo rector mundial”.

“Por la credibilidad de la FIFA -y por el futuro del juego- debe renunciar”, agrega.

Además, menciona el apoyo ofrecido en el pasado por Infantino a proyectos que enfurecieron a los aficionados, incluido el fallido proyecto de la Superliga Europea y el impulso para celebrar mundiales cada dos años.