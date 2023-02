Un paso adicional hacia la meta, aunque el más reciente no haya sido el paso esperado.

La Selección Nacional masculina Sub 17 de fútbol continuó el patrón de las selecciones menores de Puerto Rico en esta disciplina al llegar hasta los cuartos de final del Campeonato Concacaf, donde el miércoles cayó ante el seleccionado de Canadá con marcador de 3-0.

Una victoria hubiese significado el pase a las semifinales del evento y un boleto para el Mundial de esta categoría.

El encuentro se celebró en el estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala, y vio a Kyler Vojvodic abrir el marcador a los ocho minutos de juego. Antoine Sedar N Diaye coló el segundo a los 35 minutos, para que los norteamericanos se fuesen al vestidor con cómoda ventaja de 2-0.

Al abrir la segunda mitad, Lazar Stefanovic agregó el tercero al marcador al anotar en el minuto 55.

Los boricuas solo pudieron disparar seis veces al arco, y cinco de esos intentos se quedaron fuera de la zona. Los ganadores tiraron 16 veces, y en 12 ocasiones el balón salió de la zona. Canadá controló el balón durante el 67% del encuentro.

La Selección Nacional masculina Sub 17 es la cuarta escuadra boricua de categorías menores que se colocó al borde de clasificarse a los Mundiales de su categoría.

En el 2022, las selecciones Sub 17 y Sub 20 de la rama femenina y la Sub 20 de la masculina tocaron a la puerta de eventos mundiales, pero ninguna lo consiguió.

No obstante, La Federación Puertorriqueña de Fútbol considera que son pasos de avance en la formación de jugadores que en un futuro podrían elevar el nivel competitivo del fútbol puertorriqueño.

En los otros partidos de cuartos de final, México dominó a El Salvador 3-0 y Estados Unidos doblegó 5-3 a Guatemala. Panamá y Honduras se medían más tarde el miércoles.