La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) presentó a los clubes, entrenadores y jugadores las “Guías y Recomendaciones Básicas para la vuelta a los Entrenamientos y el Reinicio de las competencias de Fútbol de Puerto Rico”, luego de que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) permitiera el inicio de las prácticas para los deportes de conjunto con seis jugadores.

El documento de 16 páginas fue creado por un trabajo en conjunto de la Comisión Médica de la FPF y los profesores Maximiliano Torlacoff, Director de Desarrollo Técnico; Fabián Arce, Director de Competencias; y Andrés Mirabelli, Director de Selecciones Nacionales de la FPF. En el mismo, se detalla todas las medidas preventivas que se implementarán por seguridad de todos, el formato de entrenamiento tras meses de inactividad en cancha, los cuidados que tendrán que tomar los jugadores, padres y entrenadores, y más.

PUBLICIDAD

Algunas de las medidas preventivas recomendadas en la guía son que los jugadores se bajen de su medio de transportación ya listos para la práctica, es decir con su ropa y zapatillas de juego ya puestos, además de llegar con un “bulto-kit” (COVID KIT) que constará de una botella de agua de 24oz a 36oz e identificada con nombre y apellido, mascarilla quirúrgica y Hand Sanitizer con 70% alcohol.

Cada jugador debe llegar con su ‘COVID-kit’ debidamente desinfectado y colocarlo en un lugar con distancia de al menos seis pues de otros bultos.

Además se ordena que el entrenador y resto de equipo técnico llevarán siempre mascarilla todo el tiempo y guardarán una distancia mínima de seis pies de sus atletas.

De otra parte, se aclara que aunque los entrenamientos se harán en grupos, no habrá contacto físico entre jugadores.

Según la Circular 2020-03 del DRD “Aplicabilidad y normativas para la realización de actividades físicas permitidas en virtud del boletín Administrativo Núm. OE-2020-044”, todo club y liga federada realiza el proceso de cumplimiento a través de su Federación. Por lo tanto la FPF trae a colación los puntos de acción por parte de los Clubes que incluyen esa Circular 2020-03 del DRD, entre otros que los clubes que utilicen instalaciones municipales deben someter evidencia de la autorización del municipio.

“La FPF es la encargada de notificar al DRD los clubes que hayan cumplido con lo solicitado para que estos puedan reiniciar sus entrenamientos. Por lo tanto, esta documentación debe ser sometida en su totalidad junto a una carta de solicitud de comienzo a la Secretaria General de parte del club informando el cumplimiento con todos los procesos antes mencionados. La misma será enviada a [email protected]. Luego, Secretaría General le notificará en un periodo de cinco (5) días laborables el recibimiento de la misma y una confirmación para el comienzo de sus entrenamientos de cumplir con lo antes expuesto. Adicional a esta respuesta, la FPF publicará una lista de los clubes que hayan completado el proceso de solicitud para el reinicio de actividades en sus redes”, indicó la Secretaria General de la FPF, María Inés Lugo, en la Carta Circular 2020-15 de la FPF enviada a los clubes afiliados.

PUBLICIDAD

“La FPF no se responsabiliza de clubes federados que comiencen sus entrenamientos. Nuestras oficinas permanecerán cerradas y nuestros empleados continuarán trabajando de manera remota. Al no haber competencias oficiales calendarizadas, nuestras selecciones no comenzarán entrenamientos presenciales, y continuarán entrenando y participando de sus charlas virtuales como hasta el momento. Esperamos que este regreso se realice de la manera más segura para todas las partes involucradas en nuestro deporte”, concluyó Lugo.

Este tema será discutido en el episodio de hoy, martes, del Podcast A Dos Toques de la FPF a las 6:00 p.m. en el canal oficial de YouTube de la Federación, en Facebook @FPFPuertoRico y en la página www.fedefutbolpr.com. Además, puede escucharlo en Apple Podcast y Spotify.