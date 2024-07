París. La Federación Francesa de Fútbol se comprometió el martes a presentar una queja ante la FIFA por los “comentarios racistas y discriminatorios” emitidos por los jugadores de la selección argentina.

Las expresiones estaban contenidas en los cánticos de los argentinos, alusivos a la selección francesa, luego de la final que la Albiceleste ganó en la Copa América.

Argentina venció 1-0 a Colombia el domingo en Miami Gardens, Florida. Un video publicado en Instagram por el mediocampista argentino Enzo Fernández, quien juega para el Chelsea, fue ampliamente visto en la red social X y mostraba a los jugadores argentinos cuando hacían cánticos sobre los jugadores franceses con ascendencia africana.

📝¡FRANCIA DENUNCIA A ARGENTINA 'POR RACISMO'!



La Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado contra los cánticos racistas donde estuvieron involucrados algunos futbolistas de la selección argentina.



📹Tendencias Argentina pic.twitter.com/xCagyctoGE — Versus (@SomosVersusPY) July 16, 2024

Uno de los compañeros de equipo de Fernández en el Chelsea, el defensa francés Wesley Fofana, publicó el video de la selección argentina en sus cuentas de redes sociales el martes y lo calificó de “racismo desinhibido”.

Fofana, que tiene lazos familiares con Costa de Marfil, es uno de varios jugadores franceses que son negros en el primer equipo del Chelsea.

El martes por la noche, Enzo Fernández recurrió a sus cuentas de Instagram y X para ofrecer disculpas en inglés.

“Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del seleccionado nacional. La canción incluye lenguaje sumamente ofensivo, y no hay absolutamente excusa para esas palabras”, manifestó. “Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por dejarme llevar por la euforia de nuestras celebraciones en la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento, de verdad”.

Los mismos cánticos, por parte de algunos hinchas argentinos, surgieron antes de que Francia y Argentina se enfrentaran en la final de la Copa del Mundo hace dos años. Argentina ganó aquel duelo por penales.

“Dada la gravedad de estos comentarios, contrarios a los valores del deporte y los derechos humanos, el presidente de la Federación ha decidido ponerse en contacto directamente con su homólogo argentino y la FIFA para presentar una denuncia legal por comentarios racistas y discriminatorios”, dijo el organismo francés en un comunicado emitido el martes.

Los cánticos despectivos señalan a los jugadores franceses de ascendencia africana, de varios países, y que tienen pasaporte francés.

“El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena en los términos más enérgicos los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios hechos contra los jugadores de la selección francesa como parte de una canción entonada por jugadores y seguidores de la selección argentina”, agregó la Federación Francesa.

Diallo es miembro del comité ejecutivo del organismo del fútbol europeo, la UEFA.

La FIFA no confirmó el martes si la denuncia francesa había sido presentada.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el fútbol y sus 211 federaciones nacionales deben tener un enfoque de tolerancia cero contra el racismo y en mayo se comprometió a relanzar un grupo de trabajo para monitorear los incidentes.