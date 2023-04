La Federación Puertorriqueña de Fútbol anunció en la noche de ayer martes que recibió de parte de la Secretaría General de Operaciones de Fútbol de la Concacaf toda la documentación referente a la participación de la Selección Nacional Femenina en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Ahora bien, ¿está la participación de Puerto Rico garantizada para San Salvador?

Dar una respuesta a es pregunta es algo complejo estos días.

Y principalmente porque la Federación Puertorriqueña de Fútbol está desafiliada del Comité Olímpico de Puerto Rico, organismo que ha dejado claro es el único que puede certificar la participación de un seleccionado boricua en un evento de carácter olímpico como lo son las Olimpiadas, los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por señalar tres ejemplos.

Según el Copur lo estableció hace unas semanas cuando desafilió a la Federación Puertorriqueña de Fútbol en medio de una polémica nueva reglamentación del ente federativo que no reconoce la autoridad del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo del Copur, la participación del Seleccionado de Fútbol femenino en San Salvador está sujeto a la aprobación de parte del Departamento de Alto Rendimiento del Copur, el cual durante años es quien certifica las participaciones de atletas y equipos de conjuntos en Olimpiadas, Panamericanos y Centroamericanos si estos están en posición de poder realmente competir en los eventos. Usualmente han sido considerados si tienen potencial de competir para luchar medallas o para estar entre los mejores ocho de un evento.

Al día de hoy, el Copur no ha anunciado si el fútbol, así como ningún atleta u otro equipo de conjunto, será aprobado para los Centroamericanos en San Salvador.

Al menos la Federación Puertorriqueña de Fútbol parece comprometida a llenar la documentación y segura de que el seleccionado jugará en San Salvador.

“Nosotros ya hicimos nuestro trabajo de clasificar al equipo. Y sometimos ya todo para que sea evaluado por la competencia (San Salvador) y el DAR. No creo que exista ningún criterio para que las chicas no vayan. Los resultados en la región están, la preparación y demás está planificado. No veo por que no las vayan a aprobar por lo de nosotros (la desafiliación) por ese es un tema administrativo”, indicó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, Iván Rivera, en conversación con Primera Hora.

Destaca la comunicación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol que entre la información recibida están los detalles del Formato de Competencia, los Manuales Técnicos, el Calendario de Partidos, los Lineamientos Disciplinarios y el Acuerdo de Participación de San Salvador 2023. Y apunta que son documentos que deben ser completados y presentados por la FPF.

Señalan además, que de acuerdo al calendario de partidos, se puede apreciar que la Selección Nacional formará parte del Grupo B del torneo y que entre sus rivales de grupo estará México, rival del debut en el campeonato el próximo 27 de junio.

“Sin lugar a dudas, este será un excelente torneo para evaluar la progresión de nuestro Fútbol Femenino a nivel de Selecciones Nacionales y a su vez proyectar su futuro a mediano y largo plazo”, destaca la comunicación.

En el proceso no está claro si la Federación Puertorriqueña de Fútbol está manejando el proceso considerando que podrá superar cualquier objeción del Copur para llevar su selección a San Salvador. La presentación de una selección femenina en San Salvador marcará la primera vez que un onceno boricua participa en ese campo por mérito propio. Su previa participación sucedió en la edición Mayagüez 2010, a la que Puerto Rico tuvo derecho a tener un equipo por ser país sede de la justa.

Triunfan sobre las Xolos de Tijuana

La selección femenina, de paso, ayer dio un gran golpe en su gira internacional por San Diego, al superar por 1-0 a Xolos de Tijuana en un amistoso preparatorio para los Juegos Centroamericanos en junio y la Copa de Oro femenina.

La victoria, según lo comunica la Federación Puertorriqueña de Fútbol mediante un parte de prensa, tiene aún más mérito porque se dio ante un club que es considerado uno de los proyectos más importantes de México. Las Xolos la pasada temporada se ubicaron quintas en la tabla general únicamente rebasadas por Chivas, Monterrey, Pumas de la UANL y América, lo que ratifica el buen trabajo que se viene haciendo.

Festejar no fue fácil ya que se requirió de orden, concentración y despliegue físico para sostener los embates de un rival sorprendido por el nivel de Puerto Rico. El único gol del encuentro se dio a los 16′ a través de Taylor Dobles que aprovechó una buena jugada de contra para superar a la meta rival.

Esta victoria permite afianzar la idea de cara a los desafíos que se vienen para este año (Juegos Centroamericanos y la Copa de Oro) ya que ambos eventos se van a disputar entre junio, septiembre y noviembre y para la selección es bueno comenzar a cosechar los frutos que se han venido sembrando desde hace tiempo.

Cabe destacar que el partido ante Xolos de Tijuana es histórico, por el nivel del rival y por la victoria de visitante.