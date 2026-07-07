Los fiscales franceses han abierto una investigación por insulto público agravado e incitación al odio o a la violencia después de que una senadora de Paraguay profiriera insultos racistas contra Kylian Mbappé tras la derrota de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial.

La fiscalía de París informó a The Associated Press que inició la investigación este martes, después de que la unidad nacional de lucha contra el odio en internet recibiera una denuncia de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, publicó una serie de comentarios racistas en esa misma red social después de que Mbappé convirtió el penal decisivo el sábado, en la victoria de Francia sobre Paraguay, burlándose de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés.

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Francia avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Marruecos el jueves.

Mbappé calificó a Amarilla como una “mujer despreciable” que era “indigna” de su cargo en el Congreso de Paraguay.

“Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante este Mundial”, escribió Mbappé en la red social X.

La fiscalía de París señaló que “los comentarios presuntamente se hicieron debido al origen, etnia, nacionalidad, raza o religión reales o percibidos de la víctima”. Estos delitos se castigaban con hasta un año de prisión y una multa de $51,000.

A última hora del lunes, Amarilla difundió en las redes sociales una carta abierta en francés y español dirigida a Mbappé. La senadora afirmó que su problema era con el jugador, no con Francia.

“Al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina, sudaca, nos dicen, me arrepentí y borré el post”, añadió Amarilla. “Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado porque es humillante”.

Sin embargo, exigió una disculpa de Mbappé, acusándolo de violencia de género, y amenazando con emprender acciones legales si no se retractaba de sus comentarios sobre ella.

The Associated Press envió por correo electrónico una solicitud de comentarios a los responsables de prensa de la selección de Francia sobre la carta de Amarilla.

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El lunes por la tarde, el gobierno paraguayo difundió un comunicado en el que condenó las declaraciones de Amarilla.

“El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la Senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, indica el comunicado.

La Federación Francesa de Fútbol condenó el lunes los comentarios de Amarilla como “absolutamente aborrecibles” e “inaceptables”, y agregó que remitirá el asunto a los fiscales.

El presidente francés Emmanuel Macron y la ministra de deportes Marina Ferrari expresaron su apoyo al capitán de la selección nacional.

“Al apuntar contra Kylian Mbappé, la senadora está atacando todo lo que representa nuestro capitán y todo aquello que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”, escribió Ferrari en X.

“Un gol más de Kylian Mbappé, esta vez contra el racismo”, escribió Macron en X. Añadió que el capitán cuenta con “todo el apoyo”.