Leipzig, Alemania. Kylian Mbappé se limitó a observar desde la banca de suplentes el empate 0-0 entre Francia y Holanda en un duelo de pesos pesados disputado el viernes en el Campeonato Europeo.

Antoine Griezmann falló la mejor oportunidad de los franceses, mientras del lado de Holanda le fue anulado un gol a Xavi Simons para que se firmara el primer empate a cero del torneo.

Este resultado deja ambas selecciones con cuatro puntos en el Grupo D tras su segundo encuentro. Igualmente, sentenció la eliminación de Polonia, que más temprano cayó 3-1 ante Austria y tiene asegurado el último sitio del grupo, incluso si vence a Francia en su último duelo.

PUBLICIDAD

Group D after 2 rounds 👀 #EURO2024 pic.twitter.com/npz3XAtw9O — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024

La previa del encuentro fue dominada por las especulaciones sobre si Mbappé jugaría después de que el capitán de Francia se fracturó la nariz en el primer duelo ante Austria, una victoria por 1-0.

Mbappé entrenó portando una máscara el jueves y el entrenador Didier Deschamps se sentía optimista de que estuviera disponible. Pero Deschamps evidentemente decidió que no valía la pena arriesgar a Mbappé en un duelo en que su equipo no estaba obligado a ganar.

El francés Kylian Mbappé ajusta su máscara durante el calentamiento del equipo antes del juego ante Holanda. ( Hassan Ammar )

“Kylian lo está haciendo bien. Está mejorando cada día. Si éste fuera un partido decisivo, yo habría pensado dos veces antes de dejarlo fuera”, reconoció Deschamps. “Es un riesgo para él. Con cada día que pasa, llegamos a un punto en que mejora. Pienso que la decisión más sabia era la de dejarlo en la banca”.

Francia disfrutó de su mejor momento después del medio tiempo cuando Aurélien Tchouaméni cabeceó el balón por encima del arco. El portero Bart Verbruggen le negó luego el gol a Griezmann en un remate de corta distancia. Asimismo, Ousmane Dembélé estuvo cerca de anotar.

Xavi anotó a los 69 minutos tras un rebote después de que Mike Maignan desvió el disparo de Memphis Depay. Pero el festejo de los holandeses fue fugaz debido a que Denzel Dumfries, quien estaba en fuera de juego, se interpuso en el camino de Maignan al intentar evitar el gol de Xavi.

El técnico holandés Ronald Koeman consideró que el gol debió contar.

Los aficionados holandeses superaron a los franceses. Miles de hinchas vestidos de anaranjado iluminaron más temprano el centro de la ciudad de Leipzig.

PUBLICIDAD

Pero los seguidores de azul no se dejaron desalentar y realizaron una fiesta. Un hincha llevó un gallo vivo al estadio en la víspera del encuentro —al parecer sin pagar un boleto adicional.

Francia, que requirió de un autogol para derrotar a Austria, no ha conseguido un solo tanto mediante sus jugadores en esta Euro.

“No fuimos suficientemente eficaces”, lamentó Deschamps. “Tuvimos cinco o seis oportunidades de anotar, y no fuimos capaces de encontrar la red. Si no lo logramos en el próximo partido, no lograremos los tres puntos”.