Madrid. El delantero argentino Franco Mastantuono se convirtió en el jugador más joven en ser titular con el Real Madrid en la Champions League, informó la UEFA.

Con 18 años y 33 días, Mastantuono fue titular en el partido inaugural de la fase de grupos del Madrid contra el Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mastantuono superó la marca que el año pasado estableció el delantero brasileño Endrick, quien tenía 18 años y 73 días cuando arrancó de titular en el duelo del Madrid contra Lille, otro club francés.

Antes de eso, el jugador más joven del Madrid en ser titular la Liga de Campeones desde la fase de grupos hasta la final había sido Raúl González, quien tenía 18 años y 78 días cuando jugó contra Ajax en 1995.

Mastantuono llegó este verano boreal procedente del club argentino River Plate al firmar un contrato de seis años. Según informes de prensas, el club pagó $53 millones en la transferencia.

Mastantuono se ha convertido rápidamente en un favorito de la afición gracias a su vértigo con el balón y el martes emocionó a la afición del Bernabéu con varias acciones de peligro.

Remeció el poste después de una eléctrica carrera al inicio del duelo. Casi anotó en el tiempo de descuento de la primera mitad, pero su remate de zurda fue repelido desde dentro del área.

Mastantuono se inclinó y se cubrió la cara y la cabeza con las manos para lamentar la oportunidad perdida.

Salió de cambio por Brahim Díaz a los 63 minutos, recibiendo una cálida ovación de los aficionados del Madrid.