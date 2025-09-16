Kylian Mbappé transformó dos penales y un Real Madrid en inferioridad numérica remontó el martes para doblegar 2-1 al Olympique de Marsella en la noche inaugural de la Champions League.

El Madrid, 15 veces campeón de la Copa de Europa, se convirtió en el primer equipo en la historia de la competición —desde el cambio de nombre a inicio de la década de 1990— que alcanza las 200 victorias.

También le dio a Xabi Alonso el triunfo en su debut en la Champions League como técnico del club del que salió campeón de Europa como jugador.

El delantero estadounidense Timothy Weah adelantó al visitante Marsella a los 22 minutos, pero Mbappé respondió de inmediato desde el punto de penal a los 29 tras una falta cometida sobre el atacante brasileño Rodrygo Goes. Completó la remontada a los 81 por un penal señalado por una mano del defensor argentino Facundo Medina.

“Es una alegría muy grande que siga marcando goles y se sienta cómodo”, resaltó Federico Valverde, el volante uruguayo del Madrid. “Nuestro trabajo es hacerle llegar lo mejor posible los balones. Tenemos que hacer las cosas bien como centrocampistas para facilitarle”.

El capitán merengue Dani Carvajal fue expulsado a los 72 tras una agresión al arquero argentino Gerónimo Rulli. Carvajal había relevado a Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho luego que el jugador inglés salió lesionado en los primeros compases por una aparente lesión muscular.

Weah, hijo del ex ganador del Balón de Oro George Weah— fue asistido por Mason Greenwood, quien despojó el balón a Arda Guler cerca del mediocampo.

La policía española se enfrentó con los aficionados del Marsella antes del partido, pero la situación fue sofocada rápidamente.

Un madrugador gol en propia puerta del portero brasileño Luiz Junior le dio a Tottenham una victoria de 1-0 sobre el visitante Villarreal.

Borussia Dortmund y Juventus empataron 4-4 en Turín —todos los goles fueron en el segundo tiempo. Con un gol del colombiano Camilo Durán, el Qarabag de Azerbaiyán remontó un 2-0 adverso y se llevó la victoria a domicilio 3-2 ante Benfica.

Suplentes decisivos de Arsenal

Viktor Gyokeres no estuvo fino en su debut de la Champions con Arsenal.

Sin embargo, los suplentes del club londinense fueron decisivos en la victoria 2-0 de los Gunners ante el Athletic Bilbao en la noche inaugural de la nueva edición del torneo continental.

El brasileño Gabriel Martinelli anotó a los 72 minutos, poco después de saltar al campo, y Leandro Trossard, quien había reemplazado a Gyokeres, duplicó la ventaja a los 87.

Gyokeres, el gran fichaje de Arsenal que anotó seis goles en la Champions para el Sporting Lisboa la temporada pasada, desperdició una oportunidad inmejorable poco después del descanso. El internacional sueco evadió a su marcador con facilidad y se elevó para recibir un tiro libre bien colocado de Declan Rice, pero su cabezazo se fue muy desviado.

“A veces, los suplentes será más importantes que los titulares esta temporada”, dijo Mikel Arteta, el técnico de Arsenal. “Ellos (los suplentes) son igual de importantes, o quizás más, en estos tramos de los partidos”.

Debut memorable de Union Saint-Gilloise

En su primera incursión en la Copa de Europa, el club belga Union Saint-Gilloise salió victorioso del otro lado de la frontera al vencer 3-1 a PSV Eindhoven. El zaguero argentino Kevin Mac Allister facturó el tercer gol del Union. El canadiense Promise David y Anouar Ait El Hadj firmaron los otros tantos.

Mac Allister, quien lleva el nombre del personaje de Macaulay Culkin en “Home Alone”, anotó de corta distancia a los 81. Su hermano menor es Alexis, el volante de Liverpool y campeón mundial en Qatar 2022.

El Union, que se clasificó al consagrarse campeón de la liga belga por primera vez en 90 años, es uno de los cuatro clubes que debutan en el máximo torneo europeo esta temporada. Los otros son Bodø/Glimt (Noruega), Kairat (Kazajistán) y Pafos (Chipre).

Los ocho mejores equipos avanzan a los octavos de final. Los siguientes 16 equipos entran en un playoff a dos partidos, con ocho avanzando.