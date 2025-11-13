Estambul. La Federación de Fútbol de Turquía suspendió temporalmente a 102 jugadores de participar en partidos debido a un escándalo de apuestas.

Los jugadores fueron remitidos a la comisión disciplinaria profesional de la Federación de Fútbol de Turquía como parte de una investigación en curso sobre apuestas.

La comisión suspendió el jueves a 25 futbolistas de clubes de la Super Liga y a 77 de la segunda división, con sanciones que van desde 45 días hasta un año.

El lateral izquierdo Eren Elmali, internacional turco y de Galatasaray, fue suspendido por 45 días. Metehan Baltaci, su compañero de club y defensa central de la selección nacional Sub-21, fue suspendido por nueve meses.