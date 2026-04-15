Múnich. Luis Díaz y Michael Olise marcaron en los minutos finales para que el Bayern Múnich venciera el miércoles 4-3 al Real Madrid en el partido de vuelta de su cuartos de final de la Champions League.

El encuentro terminó con los ánimos caldeados: los jugadores del Madrid reaccionaron furiosos porque el árbitro Slavko Vinčić expulsó a Eduardo Camavinga con una segunda tarjeta amarilla por una falta que parecía inofensiva sobre Harry Kane, después de que los jugadores del Bayern lo instaran a hacerlo a los 86 minutos.

Tres minutos después, el colombiano Díaz remató al interior del poste derecho y Olise puso cifras definitivas al duelo con un disparo que entró tras pegar en el poste lejano en el tiempo de descuento. El Bayern certificó una victoria global 6-4, ya que el gigante bávaro ganó el partido de ida de su cuartos de final por 2-1 en Madrid la semana pasada.

El Bayern se medirá al Paris Saint-Germain en las semifinales.