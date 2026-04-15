A horas de la tarde de este miércoles, la semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) continúa en pausa, a la espera de una determinación por parte de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), luego de una solicitud de reconsideración de las Cangrejeras de Santurce.

La apelación de Santurce surgió el lunes luego de una resolución emitida por la FPV, que anuló la victoria santurcina en el tercer partido de la serie frente a las Valencianas de Juncos. Esto se produjo después de que el organismo federativo declarara ha lugar una protesta presentada por el sexteto de Juncos, en la que alegaron la utilización ilegal de una líbero.

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De acuerdo con la resolución, Santurce incurrió en una violación al reglamento el pasado viernes al realizar una redesignación de una jugadora sin cumplir con los procedimientos establecidos por las Reglas Oficiales de la Federación Internacional de Voleibol para el ciclo 2025-2028. Indica que el equipo capitalino no utilizó a su segunda líbero registrada ni notificó correctamente al cuerpo arbitral sobre los cambios efectuados durante el partido.

Como resultado de la decisión inicial, la LVSF, además, suspendió el cuarto partido, dejando la serie en suspenso. En cambio, la semifinal B entre las Criollas de Caguas (2-1) y las Leonas de Ponce (1-2) continúa el jueves con el cuarto choque en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

Mientras tanto, Primera Hora ha solicitado en múltiples ocasiones una actualización sobre el estatus del caso, pero al momento no se ha emitido determinación alguna.

En medio de la pausa, el tiempo apremia debido a que la Federación tiene hasta el 3 de mayo para concluir la temporada 2026, fecha en la que vencen los permisos internacionales que permiten la participación de las refuerzos en la LVSF.

De mantenerse la decisión original de la Federación, las Cangrejeras dominarían la serie 2-0 y el tercer juego continuaría a partir del cuarto parcial -Juncos dominaba el partido 2-1 en sets-. No obstante, si prospera la apelación, la escuadra crustácea se colocaría a un solo triunfo de asegurar su pase a la final.