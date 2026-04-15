Las Criollas de Caguas tomaron la ventaja de la semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) 2-1 al vencer en tres parciales a las Leonas de Ponce el martes en el Coliseo Roger Mendoza.

Los marcadores del triunfo fueron 27-25, 25-21 y 25-18.

La serie a un máximo de siete duelos continuará el jueves en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns desde las 8:00 p.m.

La ofensiva criolla se repartió entre Temi Thomas-Ailara con 15 puntos, Diana Reyes con 12 unidades y Jenaisya Moore con 10.

La central Reyes también aportó cuatro bloqueos.

PUBLICIDAD

Por Ponce, Jenselyn Morales sumó 10 tantos para el sexteto melenudo.

Caguas dominó en bloqueos 10-4 y también en servicios directos 6-2. Ambos equipos sumaron 37 ataques, mientras que Ponce lideró en defensas 56-50, en pases 39-30 y en acomodos 27-9.

El partido prácticamente se definió en el primer parcial, cuando las Leonas no pudieron sostener una ventaja de 17-11 tras un bloqueo de Morales sobre Thomas-Ailara. Caguas respondió con un avance de 9-3, que culminó con un error ofensivo de Sherridan Atkinson para igualar el marcador a 20 puntos.

El último empate llegó a 25, y las cagüeñas cerraron el parcial gracias a dos errores de Ponce; un ataque fallido de Claire Chaussee y un doble contacto señalado por el árbitro principal, David Reyes.

En los siguientes dos parciales, las Criollas no enfrentaron mayores complicaciones para asegurar la victoria.

Panorama de la otra semifinal

La semifinal A entre las Cangrejeras de Santurce y Valencianas de Juncos permanece en pausa mientras se evalúa la petición de reconsideración sometida por la gerencia santurcina.

Santurce apeló el pasado lunes la determinación, que anuló la victoria de su conjunto en el tercer partido de la serie por alegado uso indebido de una líbero que no estaba inscrita como tal en la hoja de anotación.

Si se mantiene la decisión de la LVSF, las Cangrejeras dominarían la serie 2-0. Sin embargo, si el equipo gana su apelación, jugarían con ventaja de 3-0, a un triunfo de asegurar su boleto a la final.