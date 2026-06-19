Una corte de apelaciones francesa confirmó el viernes que Achraf Hakimi, el astro del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos, será juzgado por un caso de violación .

El zaguero, que está disputando el Mundial con Marruecos tras ganar la Liga de Campeones por segundo año consecutivo con el PSG, había recurrido la decisión de febrero de una jueza de instrucción. Esa resolución seguía las recomendaciones de la fiscalía que considera que Hakimi debía ir a juicio.

La decisión se dio a conocer unas horas antes de que Marruecos enfrente a Escocia en su segundo partido del Grupo C. La selección africana empató 1-1 con Brasil en su debut.

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Hakimi, uno de los mejores laterales derechos del mundo, niega haber cometido delito alguno. Enfrentó cargos preliminares de violación en marzo de 2023 después de que una mujer de 24 años afirmara que el deportista la violó en su casa, en un suburbio de París.

La corte de apelaciones de Versalles señaló en un comunicado que ordenó la imputación formal de Hakimi por violación. Las investigaciones realizadas durante la fase indagatoria y la instrucción judicial llevaron a la sala de instrucción a concluir que hay pruebas suficientes contra el jugador para ser juzgado, agregó la nota.

Rachel-Flore Pardo, la abogada que representa a la demandante, señaló que, tras más de tres años de procedimientos judiciales, “y después de haber sido difamada y arrastrada por el fango por la defensa de Achraf Hakimi”, la decisión del tribunal “brinda a mi clienta una sensación de alivio y esperanza”.

“Alivio por haber sido escuchada por el sistema de justicia y por que su caso sea examinado en un juicio”, apuntó Pardo en un comunicado a The Associated Press. “Esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y debilite aún más la fortaleza de negación y la impunidad que rodea a la violencia sexual, incluso dentro del mundo del fútbol masculino”.

Hakimi dijo en un mensaje publicado en X el viernes que su caso habría sido desestimado si no fuera famoso, y que a veces siente que se ha convertido en “un blanco fácil”.

“La justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras famoso, nunca habría habido caso’”, escribió el deportista. “Elegí guardar silencio durante años. Creí que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en el sistema de justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”.

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El caso ha sido perjudicial no solo para él, sino también para su familia, “y sobre todo, para la verdad”, agregó.

“Llevo esperando este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia”, manifestó Hakimi. “Por fin, podré hablar”.

La fecha del juicio aún no se ha anunciado.

“La multitud de elementos exculpatorios descubiertos durante la investigación y la instrucción judicial habría, en cualquier otro caso, llevado al archivo del procedimiento”, declaró a la AP la abogada del futbolista, Fanny Colin.

“La defensa de Achraf Hakimi lamenta que no se extrajeran consecuencias de las contradicciones y declaraciones falsas realizadas por la denunciante, de su ocultamiento de información a las autoridades judiciales, de su obstrucción a la búsqueda de la verdad y de las evaluaciones psicológicas que señalan tanto su ambivalencia como su falta de claridad respecto de los hechos que relató”, agregó.