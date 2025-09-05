Buenos Aires. Lionel Messi firmó un doblete en la victoria 3-0 de Argentina el jueves ante Venezuela, en lo que fue la última función oficial del astro con la casaca albiceleste en su tierra natal.

Messi no dio pistas sobre cuándo dejará el fútbol, pero su ciclo en Argentina podría cerrarse tras el Mundial de 2026, cuando cumpla 39 años.

Como no hay a la vista competencias oficiales de selecciones en el país sudamericano sino hasta las eliminatorias para la Copa del Mundo 2030, Messi salió al campo de juego del Estadio Monumental de Buenos Aires a jugar su último partido oficial en casa.

Tras una asistencia de Julián Álvarez, Messi batió de zurda al arquero visitante Rafael Romo a los 40 minutos y firmó el doblete con la parte interna del mismo botín a diez del final. Minutos antes, Lautaro Martínez había anotado el segundo de cabeza.

Lionel Messi abriendo el marcador con un tanto frente a Venezuela. ( Gustavo Garello )

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé”, dijo el también capitán de Inter Miami tras el encuentro. “Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina, adelante de nuestra gente”.

De cara el futuro, Messi aclaró que sólo disputará el Mundial del año próximo si se siente apto físicamente.

“Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas. Es día a día, sintiendo sensaciones. Si me siento bien disfruto, si no prefiero no estar. Nueve meses (para inicio de Mundial) son un montón”, advirtió.

Ya clasificado, el campeón del Mundo amplió a 38 puntos su cosecha como líder inalcanzable de las eliminatorias.

La Vinotinto, que nunca disputó un Mundial, mantuvo el séptimo puesto de repechaje con 18 puntos y se jugará el todo por el todo en casa ante Colombia el martes por la última fecha del certamen.

“Gracias por todo, capitán”, estaba escrito en una bandera colocada en una de las tribunas del estadio. Messi, que salió al campo de juego junto a sus tres hijos, fue recibido con una ovación. “Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”.

Lionel Messi abraza a sus hijos antes del partido ante Venezuela por las eliminatorias para el Mundial 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. ( Gustavo Garello )

Jugó las eliminatorias por primera vez en 2005 ante Perú y en dos décadas se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen (36 tantos) y líder en presencias junto al exfutbolista ecuatoriano Iván Hurtado con 72 partidos. En la actual edición, lidera la tabla de goleadores con ocho dianas.

Tras un comienzo a media máquina por parte del campeón del Mundo, Messi buscó romper la monotonía del partido asociándose con Franco Mastantuono, el flamante fichaje del Real Madrid con apenas 18 años que jugó su primer partido como titular en la selección.

Antes del descanso, Leandro Paredes recuperó la pelota en su campo tras un fallido lateral a favor de Venezuela y lanzó para Álvarez, quien quedó en buena posición para definir, pero prefirió dejarle el gol al protagonista de la noche. En dos toques, Messi paró el balón con la zurda y se la picó a Romo.

Fue el sexto gol que Messi le convirtió a Venezuela en 13 enfrentamientos.

Lautaro Martínez, que saltó de la banca a jugar el complemento, anotó el segundo de cabeza tras centro de Nicolás González.

Con el partido juzgado, Almada desbordó por derecha y le cedió el balón a su capitán para que bajara el telón.

No está confirmado que el Diez vaya a viajar a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el martes, por lo que muy probablemente la de este jueves también haya sido su última actuación por eliminatorias.