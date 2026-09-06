Inglaterra. Un Manchester City con nueva cara. El mismo viejo Erling Haaland.

El delantero noruego anotó su tercer gol de la temporada mientras Manchester City extendió su inicio perfecto al vencer el sábado por 1 -0 a Coventry para mantenerse en la cima de la Liga Premier.

City ha gastado más de $600 millones renovando su plantilla bajo el nuevo entrenador Enzo Maresca, pero Haaland sigue siendo su activo más valioso.

Su cabezazo al minuto 26 en el Etihad Stadium proporcionó el momento decisivo contra el recién ascendido Coventry y mantuvo el inicio perfecto de Maresca desde que asumió la desalentadora tarea de seguir los pasos de Pep Guardiola.

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El trabajo de Maresca será mucho más fácil si Haaland puede mantener su racha goleadora, con el delantero anotando por tercera vez en dos partidos.

“Es una victoria importante, diferente de las dos primeras. Todas han sido diferentes”, dijo Maresca. “Estoy muy feliz. Conozco a los jugadores día a día, nos conocemos. Significa que vamos a mejorar y mejorar”.

El gasto fastuoso de City en la era post-Guardiola continuó hasta el día límite con los fichajes de Enzo Fernández e Iliman Ndiaye. Ambos fueron titulares contra Coventry.

“(Nosotros) empezamos con una victoria, así que no podría ser mejor”, dijo Ndiaye.

City tiene tres puntos de ventaja sobre el campeón defensor Arsenal, que juega contra Chelsea el domingo.

El recién ascendido Hull es segundo y sigue invicto con siete puntos tras un empate 0 -0 con Aston Villa.

Tottenham sumó su primer punto de la temporada con un empate 0 -0 en Nottingham Forest, y Newcastle se mantiene invicto bajo el nuevo entrenador Matthias Jaissle gracias a un empate tardío de Jacob Ramsey en un empate 2-2 con Bournemouth.

Crystal Palace remontó dos veces contra Fulham para finalmente ganar 3-2 en Craven Cottage para sus primeros puntos de la campaña, mientras que Brighton empató 1-1 con Leeds.

Brentford y Sunderland también empataron 1 -1.

Hull vuela alto

El improbable inicio de temporada de Hull continuó con un punto contra Aston Villa que estuvo muy cerca de ser una tercera victoria consecutiva.

Tras asegurar el ascenso a la máxima categoría a través de los playoffs, Hull ha sido el equipo sorpresa hasta ahora después de sorprender a Manchester United en su partido inaugural y luego seguir con una victoria contra Coventry.

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Mohamed Belloumi se quedó a nada de marcar el gol de la victoria contra Villa, pero vio cómo su disparo con efecto en la segunda parte se estrelló en el travesaño.

Las dificultades de Villa continúan tras un verano de grandes cambios y la pérdida de jugadores estrella como Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ezri Konsa y Emi Martinez.

El equipo de Unai Emery aún no ha marcado en lo que va de temporada, pero al menos sumó su primer punto tras derrotas consecutivas.

Drama tardío

Newcastle remontó tras ir perdiendo 2-0 para rescatar un punto en St. James’ Park después de que Ramsey entró desde el banquillo y marcó tarde para salvar un empate con Bournemouth.

Ramsey remató desde dentro del área en el 88 para desatar celebraciones desenfrenadas de los aficionados de Newcastle.

Bournemouth se adelantó con el gol de Marcus Tavernier en el minuto nueve y se puso 2-0 arriba cuando Malick Thiaw desvió el balón hacia su propia portería en el 35.

Harvey Barnes respondió dos minutos después con un brillante gol en solitario al recortar desde la izquierda y colocar el balón en la escuadra.

Newcastle parecía encaminarse a su primera derrota de la temporada hasta que Ramsey sacó un disparo raso que superó al arquero de Bournemouth Djordje Petrovic.

Fue la tercera vez esta temporada que Bournemouth desperdició una ventaja al final de los partidos. The Cherries encajaron un gol en el tiempo de descuento contra Manchester City —después de permitir un empate tardío— y Everton en sus dos primeros partidos de la campaña.

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Tottenham se estrena

El Tottenham de gran gasto consiguió su primer punto de la temporada, pero sigue sin un gol en la liga pese a renovar su ataque en el mercado de fichajes.

Los fichajes de verano Omar Marmoush y Savio fueron neutralizados en el City Ground, mientras que el cedido Mykhailo Mudryk tampoco logró encontrar el gol tras entrar para debutar.

“El problema es el último tercio, no porque no tengamos calidad. Tenemos grandes jugadores”, dijo el entrenador de los Spurs Roberto De Zerbi. “Tenemos que ser mejores en la última decisión, mantener la calma cuando estamos en el último tercio y tomar la mejor decisión”.

Forest creyó que había encontrado el gol de la victoria por medio de Neco Williams, pero el tanto fue anulado por el VAR debido a una mano.

Siguen las dificultades de Fulham

Ha sido un inicio difícil para el nuevo entrenador de Fulham Alvaro Arbeloa tras tres derrotas consecutivas en la liga.

El exentrenador del Real Madrid pudo haber pensado que estaba listo para su primera victoria después de que su equipo se puso 1-0 arriba con Josh King y luego 2-1 con Cesar Palacios.

Palace tenía otras ideas, con Tyrick Mitchell igualando dos veces y Ben Chilwell anotando el gol de la victoria en el 77.

Sunderland aseguró un empate tardío en Brentford gracias al penal de Enzo Le Fee en el 82. Leeds buscaba una tercera victoria consecutiva y vencía 1-0 a Brighton gracias a Jayden Bogle hasta que Luka Vuskovic igualó en el 71.