Nueva Jersey. Erling Haaland y Noruega siguieron remando hasta alcanzar el puerto de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Haaland anotó dos goles para elevar a cuatro su total en el Mundial, y los Vikingos aseguraron su pasaje a las rondas de eliminación directa al superar el lunes 3-2 a Senegal, en un encuentro que fue más una lucha que una travesía.

“Es mi especialidad marcar goles”, dijo Haaland. “Simplemente soy muy bueno marcando goles”.

Después del pitazo final, los jugadores y el personal de Noruega se apretujaron en una formación de 10 filas justo dentro del área penal en el extremo norte del MetLife Stadium, de cara a sus seguidores vestidos de rojo.

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Haaland se sentó al frente mientras su compañero Martin Ødegaard golpeaba un tambor. Los seleccionados noruegos se alternaron con los aficionados para realizar el movimiento de “Remo Vikingo”.

Corearon “¡Ro!” e imitaron a los remeros.

“Fue divertido”, dijo el entrenador de Noruega, Ståle Solbakken. “No estaremos remando después de la Copa del Mundo, pero esto puede ser un truco durante el torneo”.

Marcus Pederson adelantó a los Vikingos a los 43 minutos tras sustituir a un compañero lesionado, y Haaland mantuvo su increíble racha goleadora a los 48 y 58 para poner el 3-1 en el marcador.

“Es muy eficiente”, dijo el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, en referencia a Haaland.

Primero, aprovechó un pase de Ødegaard y, por medio de un zurdazo, venció el lance de Édouard Mendy con la mano izquierda extendida para culminar un contraataque de extremo a extremo que puso el 2-0 en el marcador.

Para su segundo gol, Haaland se abrió paso entre la defensa y, a ocho metros de la portería, elevó su pierna derecha, la menos hábil, para rematar de volea un pase de Patrick Berg. Haaland se llevó una mano a una oreja para inspirar a que los seguidores de Noruega gritaran.

Haaland suma 24 goles en sus últimos 12 partidos internacionales -anotando al menos uno en cada encuentro- y 59 tantos en 52 apariciones internacionales. El delantero de 25 años se unió a Harry Kane de Inglaterra en 2018 como los únicos jugadores en los últimos 50 años con partidos de dos goles en sus dos primeras apariciones en la Copa del Mundo.

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Está segundo en la carrera por el Botín de Oro, a uno del líder Lionel Messi de Argentina y empatado con el francés Kylian Mbappé. Haaland estuvo a punto de marcar otro gol en el tiempo añadido de la primera parte, estrellando el balón contra un poste después de que Mendy perdió el control.

“Sí falló un gol a puerta vacía. Podría haber marcado incluso cuatro”, dijo Solbakken. “Es el mejor delantero — no está jugando para Francia o Argentina. Marca para Noruega”.

Ismaïla Sarr anotó a los 53 y en el tercer minuto del tiempo añadido de la segunda parte para los Leones de Teranga.

“Si hubiéramos jugado apenas un poco peor, entonces estaríamos en problemas”, dijo Solbakken.

Noruega, que regresa a la Copa del Mundo tras su primera participación en 1998, tiene asegurada su clasificación en el Grupo I junto con Francia, ambas con dos victorias. Los Vikingos necesitan vencer a Les Bleus el viernes para asegurar el primer puesto y lo que parece ser un camino más fácil en la fase eliminatoria.

Aunque no ha sido eliminado, Senegal sumó su segundo revés en un Mundial por primera vez y necesita una victoria sobre Irak, que también ha sufrido dos descalabros, para tener alguna posibilidad de avanzar como tercero.

“Todavía nos queda todo por jugar”, dijo Thaw.

Pederson entró a los 13 minutos para su debut en un Mundial después de que Julian Ryerson se lesionó, y puso a los escandinavos por delante gracias a los errores del capitán de Senegal, Kalidou Koulibaly, y de Mendy.

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Ødegaard centró el balón y Koulibaly lo despejó directamente hacia Pedersen en la frontal del área. Pedersen controló el balón con dos toques y disparó a puerta, pero el esférico rozó la mano izquierda de Mendy y entró en la portería.

Mendy tuvo que abandonar el campo a los 63 minutos debido a una lesión.

Aunque había advertencias de tormenta, un aguacero se detuvo más de tres horas y media antes del saque inicial. El cielo se abrió de nuevo después del pitazo final, lo que provocó anuncios para que los aficionados abandonaran las gradas del estadio y buscaran un espacio resguardado.

“Seamos felices, cada noruego en el planeta hoy”, dijo Haaland.