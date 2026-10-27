Londres. Harry Kane se convirtió el lunes en el primer inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro gracias a su prolífica capacidad goleadora la temporada pasada.

El delantero del Bayern Múnich anotó 73 goles con su club y su selección la temporada pasada —fue el máximo goleador de Europa— , pulverizó récords de anotación en Alemania y en la Copa del Mundo, donde fue capitán de Inglaterra hasta un tercer puesto.

La estrella del Bayern Múnich dice que ganar el prestigioso premio individual se construyó sobre mucho más.

“Todo es posible con trabajo duro, cuando nadie más está mirando, para atravesar los altibajos, para aprender a través de la resiliencia, la determinación y la confianza en uno mismo”, dijo Kane, emocionado, en un mensaje a jóvenes jugadores , después de reflexionar sobre sus dificultades al inicio de su carrera.

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“Mi camino no fue sencillo. No fui el chico que llegó directo a la cima. Tuve que experimentar las caídas”, añadió. “Tuve que luchar para ser el mejor en este momento. Espero que eso también pueda darles inspiración”.

El Kane, de 33 años, fue seguido en la votación por Kylian Mbappé, Lamine Yamal —votado como el mejor joven talento por tercer año consecutivo—, el ganador de 2024 Rodri y el récord de ocho veces ganador Lionel Messi.

Kane agradeció a sus compañeros, entrenadores, padres, hijos —“Ya pasó su hora de dormir”— y a su esposa Kate, “mi mejor amiga . Hemos pasado por altibajos, sin duda. Eres mi mayor apoyo. Siempre quieres lo mejor para mí”.

Kane llevó al Bayern al doblete de la Bundesliga y la Copa de Alemania, anotando un triplete contra el Stuttgart en la final de copa. El Bayern también alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones.

En el Mundial, anotó seis veces para superar a Gary Lineker como el máximo goleador de Inglaterra en Copas del Mundo y colocarse entre los cinco mejores de todos los tiempos en la historia del torneo. Perdieron ante Argentina en las semifinales, pero vencieron a la Francia de Mbappé por el tercer puesto, la mejor posición de Inglaterra en un Mundial en 60 años.

Un inglés no había ganado el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001.

“Es enorme para Inglaterra, para nuestro país, (que la ceremonia) esté aquí en Londres fue un buen presagio para mí”, dijo Kane. “Ha pasado demasiado tiempo. Sin duda (ha habido) jugadores ingleses increíbles... Para ponernos de nuevo en el mapa, para ponernos aquí con este trofeo estoy extremadamente orgulloso. Jugar para Inglaterra es mi mayor honor, lo que más me gusta hacer”.

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El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo que los Three Lions fueron “afortunados de tenerte como nuestro líder”.

“Hace mucho tiempo que me quedé sin superlativos para describir tus actuaciones, pero me alegra ver que ahora has sido reconocido formalmente por el mundo del fútbol”, dijo Tuchel.

Los aficionados abarrotaron las calles y treparon a postes de luz cerca del London Palladium, donde se celebró el evento, para ver de cerca a los atletas que llegaban. Kane se detuvo para firmar autógrafos a su entrada.

Se quedaron durante la ceremonia y corearon el nombre de Kane cuando salió del teatro cerca de Oxford Circus después de la medianoche.

Kane planeaba celebrar con familiares y amigos, pero solo un poco.

“Tenemos un partido de copa el miércoles así que no puede ponerse demasiado desordenado”, dijo Kane, señalando que tiene un vuelo temprano el martes de regreso a Múnich a tiempo para el entrenamiento del equipo.

La ceremonia del lunes se celebró en Londres por primera vez en reconocimiento al ganador inaugural hace 70 años, el inglés Stanley Matthews en 1956.

Triplete de premios de Putellas

Anteriormente, la estrella española Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro femenino, igualando el récord, después de liderar a su antiguo club, el Barcelona, hacia múltiples títulos la temporada pasada, incluida la Liga de Campeones femenina.

Putellas, quien se incorporó al London City Lionesses durante el receso de temporada, también ayudó a España a ganar la Liga de Naciones femenina el pasado diciembre.

La mediocampista de 32 años puso fin al reinado de tres años de su compañera de selección Aitana Bonmatí.

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Putellas ganó el prestigioso galardón en temporadas consecutivas —2021 y 2022— antes de romperse el ligamento cruzado anterior (LCA) y ver a Bonmatí convertirse en una estrella. Bonmatí, quien completó su triplete del Balón de Oro femenino en 2025, no figuró en la lista de candidatas de este año tras romperse una pierna en diciembre.

No hubo Balón de Oro femenino hasta 2018, cuando lo ganó Ada Hegerberg.

Putellas instó a niños y niñas a acercarse al deporte con “amor y pasión”.

“Cree en ti mismo, eso es lo más importante”, dijo. “Si tienes un sueño, ve por él, incluso si en algún momento tienes que empezar desde cero”.

Putellas se incorporó al Barcelona en 2012 y calificó su etapa en el club catalán como “algo especial”.

“Estoy realmente agradecida por haber tenido 14 temporadas como jugadora (en el Barcelona)”, dijo. “Lo que viví el año pasado fue como una historia perfecta”.