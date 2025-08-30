Diego Padilla, hijo del exgobernador Alejandro García Padilla, alcanzó un nuevo paso en su carrera deportiva tras lograr un acuerdo para integrarse al club CD Los Califas, en la categoría Juvenil A, en Córdoba, España.

El exmandatario anunció el logro de su hijo de 18 años a través de sus redes sociales, destacando la disciplina y el sacrificio que lo han llevado hasta este punto.

“Por las muchas fiestas a las que no fue para estudiar, entrenar y dormir; por las dietas estrictas y, en especial, por los postres que rechazó; por los entrenamientos de mañana, de tarde y de noche (...). Diego, el Zorro de la casa, ¡ves! ¡El esfuerzo rinde frutos! Disfruta tu éxito, te lo has ganado. Sigue así… vas bien mi vida, vas bien”, expresó García Padilla en Instagram.

Diego se ha formado en el fútbol desde temprana edad en Puerto Rico, con participación en clubes como Fraigcomar, Surf y la Academia Quintana, donde forjó las bases de su desarrollo deportivo.

El CD Los Califas es una institución formativa ubicada en Andalucía, reconocida por el desarrollo de jóvenes talentos en distintas categorías del fútbol español.

La presencia de futbolistas boricuas en España ha ido en aumento. Actualmente, el delantero Leandro Antoneti, hijo del exvoleibolista Ossie Antonetti, forma parte del Sevilla FC B, mientras que Jeremy de León recientemente fue transferido del Real Madrid Castilla al Hércules CF.

Con este paso, Diego Padilla se suma a la lista de jóvenes puertorriqueños que buscan abrirse camino en el competitivo fútbol europeo.