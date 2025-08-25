Puerto Rico conquistó por segunda ocasión consecutiva el título del CFU Girls’ U14 Challenge Series, al vencer el domingo 3-0 a República Dominicana en la final disputada en el Ato Boldon Stadium.

El triunfo confirma a la Selección Nacional de Fútbol Femenino Sub-14 de Puerto Rico como una nueva potencia emergente del fútbol femenino caribeño, después de haber alzado también la corona en la edición de 2023.

La capitana Caroline Rivera Micheo abrió el marcador a los 26 minutos tras un error defensivo provocado por la presión boricua. Ocho minutos más tarde, Lizmarie Espinoza amplió la ventaja con un disparo de media distancia. La sentencia llegó en la segunda parte, al 38’, cuando Yamileth Diez culminó una jugada colectiva para sellar el 3-0 definitivo.

El equipo dirigido por Leftie Millán dominó de principio a fin los 70 minutos de la final, mostrando solidez en todas sus líneas y una propuesta ofensiva que ilusiona a la Federación Puertorriqueña de Fútbol sobre el futuro de la disciplina en la isla.

“Este título confirma que Puerto Rico va por más en el escenario internacional”, declaró Iván Rivera, presidente federativo. “Nuestras selecciones siguen demostrando talento, disciplina y un futuro prometedor”.

La escuadra campeona estuvo compuesta por Rivera Micheo, Espinoza, Diez, Valeria Lazu Del Moral, Alissa Badia, Isabella Dorsey, Mia Peguero, Carolina O’Brien, Camila Otero Cortez, Mia Galiette y Kayleen Suárez, además de un grupo de suplentes que mantuvo la intensidad durante todo el torneo.

Con la nueva conquista, Puerto Rico se afianza como bicampeón del Caribe en la categoría Sub-14 femenina.