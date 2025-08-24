En un duelo cargado de emoción, República Dominicana superó a Argentina por 84-83 en tiempo extra durante la AmeriCup 2025, asegurando su segunda victoria consecutiva y un lugar en la ronda cuartos de final que se jugará el jueves. Pero el cierre del partido quedó marcado por un altercado entre jugadores que encendió la cancha.

Tras el pitazo final, la tensión acumulada durante el encuentro estalló. Varios jugadores de ambos equipos se empujaron, discutieron acaloradamente e incluso intercambiaron golpes en medio de la cancha. Los árbitros intervinieron de inmediato, tratando de separar a los protagonistas, mientras algunos compañeros y entrenadores sostenían a los involucrados para evitar que la situación escalara más. Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando la intensidad y el orgullo que caracterizan a ambos equipos en el escenario continental.

Tremenda trifulca luego del fin del partido donde República Dominicana venció a Argentina en tiempo extra. pic.twitter.com/PW9MHqbI8L — 8DeportivoTN8 (@8DeportivoTN8) August 24, 2025

La trifulca se originó en la confrontación cerca de la línea de banda, cuando jugadores dominicanos celebraban la victoria y algunos argentinos protestaban jugadas clave de los últimos segundos del tiempo extra.

Argentina controló gran parte del encuentro gracias a la ofensiva de Francisco Cáffaro (17 puntos) y Gonzalo Corbalán (20), con tres cuartos dominados. Pero la selección dominicana reaccionó con fuerza en el último periodo, liderada por David Jones, quien terminó con 20 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, y Andrés Feliz, del Real Madrid, con 14 puntos y 11 asistencias.

Los jugadores de República Dominicana celebran un buen momento del partido. (FIBA) ( Suministrada )

La remontada dominicana permitió empatar en los últimos minutos y forzar la prórroga, donde ambos equipos lo dejaron todo en la cancha. Por Argentina también destacó Nicolás Brussino, quien junto a Corbalán aportó siete triples. La victoria dominicana confirma su crecimiento continental y marca la tercera ocasión consecutiva que vencen a Argentina en torneos internacionales desde febrero de 2023.

Al momento se desconoce si los jugadores involucrados en el altercado serán penalizados con suspensiones de próximos partidos.