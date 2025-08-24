La Selección Nacional Femenina de Voleibol de Puerto Rico sufrió el domingo una derrota en cuatro parciales (25-19, 25-13, 23-25, 25-14) ante Grecia, en la acción del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2025.

El resultado representó un golpe para las aspiraciones boricuas dentro del Grupo C, aunque el equipo mostró capacidad de reacción al ganar un luchado tercer set, luego de verse superado ampliamente en los dos parciales iniciales.

La ofensiva boricua estuvo liderada por la atacante Valeria Vázquez, quien aportó 14 puntos, mientras que la joven opuesta de 15 años, Decelise Champion, volvió a demostrar su talento emergente con 12 tantos. Su desempeño la reafirma como una de las promesas más ilusionantes para el futuro del voleibol en la Isla.

PUBLICIDAD

A pesar del revés, Puerto Rico dejó destellos de su juego característico, especialmente en defensa y en el orden táctico mostrado en el tercer set. Sin embargo, las europeas impusieron su físico y experiencia en el cuarto parcial para sellar la victoria.

El encuentro quedó marcado por la actuación dominante de la opuesta griega Martha Evdokia Anthouli, quien registró 27 puntos con un arsenal de remates, bloqueos y servicios. Grecia celebró con entusiasmo su primer triunfo en un Mundial en 23 años, un detalle que puso aún más contexto al partido.

Para Puerto Rico, la meta ahora es pasar la página rápidamente y concentrarse en su próximo compromiso de la fase de grupos el martes contra Brasil.