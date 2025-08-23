La Selección Nacional de Voleibol femenino cayó el viernes en cuatro parciales ante Francia en la apertura del Campeonato Mundial, que se celebra en la ciudad de Chiang Mai, en Tailandia.

El conjunto europeo se impuso con marcadores de 25-22, 25-18, 21-25 y 25-14.

“Sabíamos que sería un combate difícil contra Francia. Este primer partido nos deja lecciones importantes. El tercer set mostró que podemos ajustar y competir. Jugadoras como (Decelise) Champion, con apenas 15 años, están ganando una experiencia invaluable”, expresó el dirigente boricua, Juan Carlos Núñez, en declaraciones escritas tras el revés.

El próximo compromiso de Puerto Rico será el domingo ante Grecia a las 5:00 a.m. (hora de la isla).

PUBLICIDAD

Francia tomó control temprano en el primer parcial, cerrando con un potente remate de su capitana Héléna Cazaute.

En el segundo set, las francesas se despegaron 21-16 gracias a los ataques certeros de Amélie Rotar y sellaron el parcial 25-18 tras un error ofensivo de Valeria Vázquez.

Vázquez lideró la ofensiva boricua con 12 puntos (11 en ataque, 1 en bloqueo), seguida por Decelise Champion con 11 unidades

Por Francia, Iman Ndiaye brilló con 22 puntos y Cazaute con 21.

Puerto Rico reaccionó en el tercer capítulo con un inicio. El bloqueo de Neira Ortiz, un remate de Karla Santos y errores del conjunto francés les dieron ventaja de 7-4.

Luego de un empate a siete, las boricuas lograron un avance de 7-2 que incluyó un bloqueo de Champion y una infracción en la malla de Enora Danard-Selosse.

Champion fue clave en el cierre del set, aportando el punto de set con un remate por zona cuatro y luego sellando el 25-21 desde zona dos.

Sin embargo, en el cuarto parcial, Francia definió con ventaja de 8-2 y dos rachas de tres puntos. El remate por el centro de Amandha Sylves y un error de Santos en ataque cerraron el encuentro 25-14.

Francia dominó en ataques (53-40), bloqueos (12-6) y servicios directos (7-2). Puerto Rico cometió 31 errores no forzados, mientras que las francesas solo 24.