Kansas City. Dos personas fueron detenidas en relación con el robo de equipamiento de los vehículos de la selección nacional de Inglaterra durante su traslado desde una base de preparación en Florida a Kansas City, donde los Tres Leones tendrán su sede de entrenamiento permanente para el Mundial.

La Asociación Inglesa de Fútbol confirmó el robo a The Associated Press el sábado, pero señaló que no podía proporcionar más información debido a que la investigación policial continúa abierta. Las autoridades dijeron que el incidente ocurrió la noche del viernes.

El sargento Phil DiMartino, del Departamento de Policía de Kansas City, confirmó que dos personas fueron puestas bajo custodia.

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“Ayer, funcionarios en Kansas City se enteraron de que en algún momento a lo largo de su traslado por carretera desde Florida y su llegada a la sede de entrenamiento en Kansas City, fueron robados bienes pertenecientes a la selección nacional de Inglaterra”, dijo Quinton Lucas, alcalde de Kansas City, Missouri, quien se ha convertido en el portavoz de facto de las actividades del Mundial en la ciudad.

“Funcionarios de seguridad pública a nivel local, estatal y federal trabajan para delimitar en qué lugar de Estados Unidos fueron sustraídos los artículos y a todas las personas que habrían estado involucradas”, subrayó Lucas.

Aunque Inglaterra no juega partidos de grupo en Kansas City, eligió a la ciudad como base debido a su ubicación en el centro de Estados Unidos. Su partido inaugural del miércoles contra Croacia a las afueras de Dallas es un vuelo de apenas 90 minutos; los encuentros contra Ghana en Boston y Panamá en Nueva Jersey no están a más de tres horas, y la Costa Oeste es de fácil acceso para posibles compromisos de eliminación directa.

La campeona defensora Argentina y Holanda también tienen su base en Kansas City. Argelia está en la vecina Lawrence, Kansas.

Los Tres Leones entrenan en Swope Soccer Village, antigua base de entrenamiento del Sporting Kansas City de la MLS y donde actualmente practican su equipo de segunda división y sus programas de academia.

Inglaterra tenía prevista su primera sesión de entrenamiento en Swope Soccer Village la tarde el sábado, aunque la amenaza de tormentas podría causar problemas.