California. El ciclo mundialista de Irán ha sido un caos fuera de la cancha, y su juego en la cancha todavía no ha redituado una victoria.

Sin embargo, el sueño de los Príncipes de Persia, de avanzar por primera vez a una ronda de eliminación directa en un Mundial, sigue muy vivo, gracias a una tarde de brillantez del portero Alireza Beiranvand el domingo, en el empate 0-0 con Bélgica.

En un Mundial que ya ha producido varias actuaciones memorables de arqueros, Beiranvand se unió al grupo con siete atajadas contra los Diablos Rojos. Su intervención con una mano ante el disparo a quemarropa de Maxim De Cuyper al comienzo de la segunda mitad debería figurar entre las mejores salvadas del torneo.

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De Cuyper quedó frustrado una vez más por Beiranvand en una oportunidad de oro a los 86 minutos.

“Es uno de los mejores porteros en la historia del fútbol iraní, y ha logrado muchas cosas”, dijo el técnico Amir Ghalenoei. “Es extremadamente inteligente, muy experimentado, y hoy tuvo uno de sus mejores días”.

Pero sus compañeros no pudieron conseguir el gol que habría producido una victoria histórica, ni siquiera después de que Bélgica se quedó con 10 hombres en la segunda mitad.

El defensor belga Nathan Ngoy recibió una roja directa a los 66 minutos, cuando se equivocó en la salida y de inmediato le cometió una falta a Mehdi Taremi para evitar que el astro iraní quedara mano a mano frente al portero.

Bélgica en realidad generó mejores ocasiones de gol en el tramo final. Terminó con 23 disparos, pero ambos equipos se marcharon con su segundo empate consecutivo en la fase de grupos.

Así que, aunque ninguno de los dos equipos se sintió plenamente bien con el resultado en el SoFi Stadium, Irán sacó muchos más conclusiones positivas.

“La sensación en el vestuario es que incluso podríamos haber conseguido más de lo que obtuvimos hoy”, dijo el mediocampista iraní Alireza Jahanbakhsh. “Pero estamos muy, muy felices con el rendimiento que tuvimos como equipo. Creo que mostramos un gran espíritu de equipo”.

En medio de un turbulento viaje al Mundial afectado por restricciones de viaje y rechazos de visa por parte de Estados Unidos, Irán lamentará haber desaprovechado una oportunidad de oro de vencer a una potencia ubicada en el décimo puesto del ranking de la FIFA.

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Irán regresó al área de Los Ángeles para su segundo partido consecutivo ante un público repleto de aficionados de la diáspora que apoyaban a la selección iraní al tiempo que denunciaban al gobierno de la República Islámica con abucheos durante el himno. Se desplegaron cientos de banderas del León y el Sol.

El ciclo mundialista de Irán ha sido un caos desde que Estados Unidos lanzó una guerra contra la República Islámica el 28 de febrero. Los iraníes trasladaron su sede de entrenamiento de Arizona a México, y el equipo opera bajo restricciones de viaje que le exigen salir de Los Ángeles apenas horas después de culminar el encuentro, provocando la indignación del técnico Amir Ghalenoei.

Con tantos obstáculos en la preparación, Ghalenoei recurrió a la experiencia contra Bélgica, colocando en el campo al once inicial de mayor edad en un partido del Mundial desde 1966, según Opta.

“Esto es parte de nuestra cultura: en una situación difícil, rendimos mejor”, dijo Jahanbakhsh.

En tanto, el talentoso conjunto belga sigue sin anotar en sus dos partidos del Mundial, y únicamente se ha hecho presente en el marcador gracias a un autogol en su empate con Egipto.

El destacado extremo belga Jérémy Doku no vio acción debido a una enfermedad. Bélgica no ha anotado en 69 disparos consecutivos durante el Mundial, una racha que se remonta a su único gol en sus tres deslucidos partidos en Qatar hace cuatro años.

Kevin De Bruyne marcó el camino con cinco disparos y su habitual creatividad para generar juego, pero nada pudo hacer que el balón pasara a Beiranvand.

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“No fuimos lo suficientemente eficientes”, dijo el delantero Romelu Lukaku, quien realizó un disparo mientras fue titular y jugó 73 minutos pese a preocupaciones por lesión. “Estuvimos un poco conmovidos, pero ya sabes, al final creamos mucho. Así que quedémonos con el lado positivo e intentemos mejorar para el próximo partido”.

Bélgica dominó la posesión en los primeros 60 minutos, pero Irán fabricó un puñado de buenas oportunidades que fueron frustradas por el arquero Thibaut Courtois, quien igualó la excelencia de Beiranvand, aunque con menos teatralidad.

El cuadro iraní tuvo las mejores ocasiones al comienzo, incluida una destacada acción a balón parado que terminó en gol de Taremi — quien fue señalado en fuera de juego por muy poco tras la revisión de video.

“Creo que en general jugamos un partido bastante bueno”, dijo Courtois. “Obviamente siempre puedes encontrar cosas que te gustaría hacer mejor. Tuvimos suficientes ocasiones para anotar, y no anotamos. Su portero hizo un gran partido”.